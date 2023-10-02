Игроки Counter-Strike 2 получают бан за Windows 7

В сообществах Reddit и Steam снова пошла волна возмущений в сторону разработчиков Counter-Strike 2. По их словам они получили бан в игре за то, что использовали Windows 7. Сама игра восприняла устаревшую ОС, как сторонний софт и поэтому игроки получили ошибочную блокировку. На данный момент таких пользователей насчитывается около 50 человек.

Минимальные системные требования Counter-Strike 2 требуют Windows 10, но на деле игра спокойно запускается на Windows 7.

Напомним, что с 1 января 2023 года Steam перестанет поддерживать ОС ниже Windows 10. Сейчас Steam с установленной Windows 7 используют 1% игроков.