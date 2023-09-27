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Вышла Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2. Этот релиз стал долгожданным событием для поклонников, так как предыдущая часть, CS:GO, увидела свет более десяти лет назад.

Важнейшие изменения в новой версии включают:

  • Переход на движок Source 2: Игра теперь использует современный движок Source 2, что привело к значительным улучшениям в графике и производительности. Карты из CS:GO были обновлены с использованием новых инструментов и технологий рендеринга;
  • Подтиковая структура: В Counter-Strike 2 внедрена подтиковая структура, которая позволяет игрокам более плавно двигаться и стрелять, независимо от частоты обновления сервера. Это улучшает общее игровое впечатление;
  • Улучшенные дымовые гранаты: В игре используются динамические объёмные частицы для дымовых гранат, что делает их более реалистичными и интерактивными;
  • Визуальные эффекты: Благодаря обновленным системам освещения и частицам Source 2, игра поражает качественными визуальными эффектами, включая воду, огонь, взрывы и многое другое;
  • Обновлённый интерфейс: Интерфейс игры был переработан, включая визуальные эффекты, отображающие состояние игрока;
  • Новая система рейтинга: В Counter-Strike 2 появился новый показатель мастерства игрока, что позволяет соревноваться на глобальном и региональном уровне;
  • Улучшенные звуки: Валве сфокусировалась на совершенствовании звуковых эффектов, что делает игровой опыт более реалистичным;
  • Улучшенные внутриигровые предметы: Предметы из CS:GO выглядят лучше благодаря работе движка Source 2 с освещением и материалами.

Важно отметить, что все скины из CS:GO будут перенесены в Counter-Strike 2.

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Источник:
The GEEK, X
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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