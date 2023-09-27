Вышла Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2. Этот релиз стал долгожданным событием для поклонников, так как предыдущая часть, CS:GO, увидела свет более десяти лет назад.
Важнейшие изменения в новой версии включают:
- Переход на движок Source 2: Игра теперь использует современный движок Source 2, что привело к значительным улучшениям в графике и производительности. Карты из CS:GO были обновлены с использованием новых инструментов и технологий рендеринга;
- Подтиковая структура: В Counter-Strike 2 внедрена подтиковая структура, которая позволяет игрокам более плавно двигаться и стрелять, независимо от частоты обновления сервера. Это улучшает общее игровое впечатление;
- Улучшенные дымовые гранаты: В игре используются динамические объёмные частицы для дымовых гранат, что делает их более реалистичными и интерактивными;
- Визуальные эффекты: Благодаря обновленным системам освещения и частицам Source 2, игра поражает качественными визуальными эффектами, включая воду, огонь, взрывы и многое другое;
- Обновлённый интерфейс: Интерфейс игры был переработан, включая визуальные эффекты, отображающие состояние игрока;
- Новая система рейтинга: В Counter-Strike 2 появился новый показатель мастерства игрока, что позволяет соревноваться на глобальном и региональном уровне;
- Улучшенные звуки: Валве сфокусировалась на совершенствовании звуковых эффектов, что делает игровой опыт более реалистичным;
- Улучшенные внутриигровые предметы: Предметы из CS:GO выглядят лучше благодаря работе движка Source 2 с освещением и материалами.
Важно отметить, что все скины из CS:GO будут перенесены в Counter-Strike 2.