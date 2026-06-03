Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на июнь 2026

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В июнь 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.
Промокоды Zenless Zone Zero на май 2026
- ZZZ28HERO— ×60 полихромов.
- ZENLESSGIFT — ×50 полихромов, ×2 журнала специалиста, ×3 источника питания амплификатора, ×1 алгоритмический модуль банбу (постоянный для новых игроков).
Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero
Через официальный сайт:
- Откройте страницу для ввода промокодов.
- Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
- Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
- Вставьте промокод без лишних символов.
- Заберите награды из внутриигровой почты.
В игре (на смартфоне, ПК или консоли):
- Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
- Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
- Нажмите «Обменять».
- Откройте почту и заберите вознаграждение.
Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!