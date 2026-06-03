Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на июнь 2026

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В июнь 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на май 2026

ZZZ28HERO— ×60 полихромов.

ZENLESSGIFT — ×50 полихромов, ×2 журнала специалиста, ×3 источника питания амплификатора, ×1 алгоритмический модуль банбу (постоянный для новых игроков).

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

Откройте страницу для ввода промокодов. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа. Вставьте промокод без лишних символов. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше». Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код. Нажмите «Обменять». Откройте почту и заберите вознаграждение.

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