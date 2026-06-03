Рабочие промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на май 2026 | The GEEK
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Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на июнь 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.

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Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В июнь 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на май 2026

  • ZZZ28HERO— ×60 полихромов.
  • ZENLESSGIFT — ×50 полихромов, ×2 журнала специалиста, ×3 источника питания амплификатора, ×1 алгоритмический модуль банбу (постоянный для новых игроков).

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

  1. Откройте страницу для ввода промокодов.
  2. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
  3. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
  4. Вставьте промокод без лишних символов.
  5. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

  1. Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
  2. Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
  3. Нажмите «Обменять».
  4. Откройте почту и заберите вознаграждение.

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