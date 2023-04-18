Tecno представила в России складной PHANTOM V Fold за 109 тысяч рублей

Бренд TECNO анонсировал на презентации в Москве свой первый складной смартфон. Новинка получит название PHANTOM V Fold.

Устройство наделили основным 7,9-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Производитель обещает минимально заметные складки, толщина сгиба составит менее 0,11 мм. Сама конструкция сделана из материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли и должна обеспечить защиту смартфону при случайных падениях.

Внешний дисплей 6,4-дюймовый, с соотношением сторон 21:9, AMOLED покрытием и разрешением 1080P.

При тестировании механизм выдержал более 200 000 складываний, что приравнивается к примерно 11 годам использования.

Процессором в складном PHANTOM V Fold служит MediaTek Dimensity 9000+. Емкость аккумулятора составляет 5000 мач + поддержка быстрой 45-ваттной зарядки. Сообщается, что устройство заряжается до 50% всего за 30 минут.

Основная камера тройная: главный 50-мегапиксельный модуль + 50-мегапиксельный телеобъектив + 13-мегапиксельный сверхширокоугольный. Фронтальных камеры две: 32 Мп у внешнего экрана и 16 во внутреннем.

Помимо всего есть поддержка 5G, два стереодинамика, боковой сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка HiOS Fold 13 на базе Android 13.

Гибкий PHANTOM V Fold доступен в одной конфигурации памяти с 12 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти. Стоимость в российских магазинах составит 109 990 рублей.