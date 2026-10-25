Cyberpunk 2077 из Steam запустили на PS5 с джейлбрейком

На PlayStation 5 с джейлбрейком заработала Cyberpunk 2077 из Steam. Запускать игры из библиотеки сервиса прямо на консоли позволяет проект Playden, у которого пока есть существенные ограничения совместимости.

Playden базируется на prosperowin — порте Wine для PS5, поэтому устанавливать Linux не требуется. Через него можно войти в Steam, просмотреть библиотеку, скачать игры и запускать их с домашнего экрана консоли.

Помимо Cyberpunk 2077, среди работающих игр отмечают Hollow Knight, Cuphead, Portal 2 и Dead Cells. Многие игры вылетают при запуске или работают плохо. Мультиплеер и игры со сторонними лаунчерами не поддерживаются.

Обновление Playden 0.6.0 добавило импорт Windows-игр с USB-накопителя или по FTP, вывод изображения с частотой 120 Гц и дополнительные настройки дисплея. Проект доступен на GitHub, для установки необходима консоль с джейлбрейком.