Steam прекратит свою работу на Windows 7, 8 и 8.1

С 1 января 2024 года Valve прекратит поддержку клиента Steam на операционных системах Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Всем пользователям данных ОС придется обновиться до актуальной версии Windows. Если этого не сделать, запуск игр, общение и использование других функций через Steam станет невозможным.

Основная причина такого нововведения связана с обновленными функциями, которые базируются на современной версии браузера Google Chrome. Соответственно, актуальная версия браузера от Google не поддерживается на устаревших версиях Windows.

Еще одним сюрпризом станет то, что пользователю придется регулярно устанавливать патчи безопасности и обновления для Windows 10.