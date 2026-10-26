Steam столкнулся со сбоем: пользователи не могут войти

26 октября 2026 года пользователи Steam столкнулись с проблемами при входе в сервис Valve. Сообщается, что приложение зависает на сообщении «Загрузка данных пользователя…».

На Downdetector зарегистрировали более 1000 жалоб, и их число продолжало расти. Судя по графику обращений, проблемы могли начаться около 06:00 по восточному времени США.

Жалобы поступают из Канады, Японии, Великобритании, Польши и других стран. Пользовательские сообщения указывают на возможную связь сбоя с недавно установленными файлами.