Представлены HUAWEI Watch Ultimate Gold Edition: премиальный титан и высокая цена

Европейский запуск флагманских часов HUAWEI Watch GT 4 не обошёлся без неожиданных анонсов. Так были показаны премиальные HUAWEI Watch Ultimate Gold Edition, которые по словам производителя, являются “первыми золотыми умными часами Huawei”.

В техническом плане HUAWEI Watch Ultimate Gold Edition никак не отличаются от оригинальных HUAWEI Watch Ultimate, но значительные отличия во внешнем виде. Так часы отличаются золотым покрытием на безеле и заводном колёсике, а также браслетом из титана с золотым напылением (PVD).

На передней панели также расположен 1,5-дюймовый AMOLED-экран, а задняя крышка выполнена из керамики, обеспечивая защиту от воды на глубину до 100 метров (10 АТМ). Часы оснащены полным набором датчиков, включая измерение пульса, температуры, ЭКГ и насыщения крови кислородом.

Цена Huawei Watch Ultimate Gold Edition в Европе составляет 2999 евро или 308 900 рублей.