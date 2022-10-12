Смарт-часы Huawei Watch D с опцией измерения давления появились в Европе

Huawei начала продавать в Европе смарт-часы Huawei Watch D. Это первые часы китайской компании с манжетом для измерения артериального давления.

Помимо этого, часы оснащают 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 280х456 точек, модулем NFC, умеют измерять ЭКГ, поддерживают режимы тренировок и прочие стандартные функции к которым мы привыкли. Управление устройством происходит под управлением HarmonyOS. Корпус защищён от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Сами Huawei Watch D были представлены в Китае в декабре прошлого года. Основная проблема долгого выхода глобальной версии, стала сертификация и получение нужных лицензий от европейских комиссий.

Стоимость Huawei Watch D в Европе составляет 399 евро (~24 700 рублей).

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