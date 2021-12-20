Появились изображения умных часов Huawei Watch D с функцией измерения давления

Компания Huawei официально подтвердила презентацию 23 декабря. Там покажут раскладной смартфон Huawei P50 Pocket, ноутбук MateBook X Pro, умные очки и умные часы Huawei Watch D. Последнее устройство примечательно там, что умеет измерять давление у пользователя.

Новинка оснащена надувным ремешком, который выполняет функцию манжета и позволит измерять артериальное давление. Пока неясно, будет ли он в стандартной поставке. При этом отметим, что в этом случае давление не будет высчитываться на основе пульса.

Помимо этого, появились качественные изображения новых часов, а на сайте vmall.com уже принимаются предварительные заказы на устройство. Как ожидается, цена составит 470 долларов, но пока неясно, входит ли в эту сумму весь комплект для измерения давления и так далее, или же его надо будет покупать отдельно.

Помимо этого, часы умеют измерять ЭКГ, поддерживают режимы тренировок и прочие стандартные функции к которым мы привыкли.