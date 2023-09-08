Анонсирован Huawei Mate 60 Pro+ с улучшенными камерами и 16 ГБ ОЗУ

После запуска моделей Mate 60 и Mate 60 Pro, Huawei представила топовое устройство в семействе – Mate 60 Pro+.

Этот смартфон оснащен 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1,260 x 2,720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Стекло Kunlun второго поколения обеспечивает защиту, телефон имеет класс защиты IP68 и может выдерживать погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

На передней панели размещены три отверстия: одно для 13-мегапиксельной фронтальной камеры и два для 3D ToF системы. Задняя камера Mate 60 Pro+ включает 48-мегапиксельный основной сенсор (по сравнению с 50 Мп у Pro), перископ также с 48-мегапиксельным сенсором и обновленную сверхширокоугольную камеру с 40-мегапиксельным датчиком (в отличие от 12 Мп у других моделей Mate 60).

Устройство оснащено процессором Kirin 9000, 16 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 512 ГБ или 1 ТБ. Если же этого мало, память можно расширить благодаря карте NM Huawei. Размеры устройства составляют 164 x 79 x 8,1 мм при весе в 225 г. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 88 Вт. Отдельно стоит отметить, что Mate 60 Pro+ может осуществлять голосовые вызовы через спутник Tiantong.

Начало продаж ожидается 9 октября. Хотя официальная цена еще не объявлена, по слухам она может составить около 9 000 юаней (~122 000 рублей). Пользователи смогут выбирать между вариантами с 512 ГбБ и 1 ТБ памяти, а также черным и кремовым цветами корпуса.