Huawei выпустит новое приложение для рисования GoPaint

Huawei объявила о запуске приложения GoPaint, с помощью которого можно «создавать произведения искусства на планшете». Оно будет обладать большим количеством инструментов для рисования, а также удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Huawei стала первой в индустрии компанией-производителем умных устройств, которая разработала программу для рисования. В 2023 году запуск творческого мероприятия для участников со всего мира GoPaint Worldwide Creating Activity, привлек внимание большого числа художников со всего мира. Мероприятие помогло компании подробно изучить потребности потребителей в этой области.

Вместе с Huawei над разработкой GoPaint работала команда профессиональных художников, что помогло внедрить в приложение широкий спектр продуманных инструментов для рисования.

Приложение GoPaint будет представлено на специальном мероприятии 7 мая. В России оно станет доступно в июле этого года.