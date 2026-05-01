Honor Watch 6 Plus получат до 35 дней автономной работы

Honor показала все варианты оформления умных часов Watch 6 Plus. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае.
Модель станет одним из старших устройств в линейке носимой электроники Honor. Главный акцент сделан на автономности: часы получат батарею Qinghai Lake ёмкостью 1000 мАч. Компания заявляет до 35 дней работы без подзарядки.
Watch 6 Plus выйдут как минимум в пяти версиях: Flying Blue, Racing Gray, Twilight Brown, Shadow Black и Shadow Black Lite Edition.
По функциям здоровья часы должны унаследовать возможности Honor Watch 5 Ultra и Watch 5 Pro. Среди них ожидаются оценка риска внезапной остановки сердца и круглосуточное неинвазивное измерение давления.
Также Honor обещает улучшенные спортивные режимы и более точный анализ тренировок на базе собственных алгоритмов.