Новости

Планшет HONOR Pad X8b с батареей на 10 100 мАч вышел в России

В России стартовали продажи планшета HONOR Pad X8b с упором на автономность, прочность и повседневное использование.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:49

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи планшета HONOR Pad X8b на процессоре Snapdragon 680.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. По заявлению производителя, планшет способен работать до 22 часов при просмотре видео и до 123 часов при воспроизведении музыки.

Модель оснащена 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 и частотой обновления до 90 Гц. Поддерживаются режимы защиты зрения.

В России доступны три конфигурации:

  • 4/64 ГБ — 15 990 рублей
  • 4/128 ГБ — 17 990 рублей
  • 6/256 ГБ — 21 990 рублей

До 7 апреля действует скидка 2000 рублей.

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры