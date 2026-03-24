Планшет HONOR Pad X8b с батареей на 10 100 мАч вышел в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи планшета HONOR Pad X8b на процессоре Snapdragon 680.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. По заявлению производителя, планшет способен работать до 22 часов при просмотре видео и до 123 часов при воспроизведении музыки.

Модель оснащена 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 и частотой обновления до 90 Гц. Поддерживаются режимы защиты зрения.

В России доступны три конфигурации:

4/64 ГБ — 15 990 рублей

4/128 ГБ — 17 990 рублей

6/256 ГБ — 21 990 рублей

До 7 апреля действует скидка 2000 рублей.