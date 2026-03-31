Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России

HUAWEI объявила о старте продаж в России новых носимых устройств. Вместе со смартфоном Mate 80 Pro компания представила часы для бегунов HUAWEI WATCH GT Runner 2, фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro, а также флагманские WATCH Ultimate 2 в новом зеленом цвете.
Подробнее о новинках читайте в отдельном материале.
Цены на смарт-часы и браслеты следующие:
- HUAWEI WATCH GT Runner 2 — от 31 999 рублей;
- HUAWEI Band 11 — от 3 499 рублей;
- HUAWEI Band 11 Pro — от 4 499 рублей;
- HUAWEI WATCH Ultimate 2 — от 71 399 рублей.
