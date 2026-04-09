HONOR 600 Lite поступил в продажу в России | The GEEK
Новости

Новинка сочетает цельнометаллическую раму, ёмкую батарею, яркий экран и умную AI-кнопку.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:12
В России начались продажи смартфона HONOR 600 Lite. Он получил 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1200×2600, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит.

«Под капотом» установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite и аккумулятор ёмкостью 6520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. За фото и видео отвечают 108-Мп основная камера, 5-Мп широкоугольная и 16-Мп фронтальная.

Корпус смартфона цельнометаллический и выдерживает падения с высоты до 1,8 метра, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP66. На грани расположилась AI-кнопка с поддержкой трёх видов нажатий.

В России HONOR 600 Lite доступен в цветах «Вельветовый серый», «Вельветовый черный» и «Пустынный золотой» по цене 29 999 рублей (8/256 ГБ).

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры