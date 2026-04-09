HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

В России начались продажи смартфона HONOR 600 Lite. Он получил 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1200×2600, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит.

«Под капотом» установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite и аккумулятор ёмкостью 6520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. За фото и видео отвечают 108-Мп основная камера, 5-Мп широкоугольная и 16-Мп фронтальная.

Корпус смартфона цельнометаллический и выдерживает падения с высоты до 1,8 метра, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP66. На грани расположилась AI-кнопка с поддержкой трёх видов нажатий.

В России HONOR 600 Lite доступен в цветах «Вельветовый серый», «Вельветовый черный» и «Пустынный золотой» по цене 29 999 рублей (8/256 ГБ).