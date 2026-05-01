iPhone 17 и MacBook Neo помогли Apple обновить рекорд по выручке

Apple опубликовала финансовые результаты за II квартал 2026 финансового года. Выручка составила $111,18 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее и выше ожиданий аналитиков.
Продажи iPhone выросли на 22%, хотя показатель выручки от смартфонов оказался чуть ниже прогнозов — $56,99 млрд против ожидаемых $57,21 млрд. В компании объяснили это ограничениями поставок, связанными с дефицитом 3-нм чипов.
Дополнительный вклад в рост внесли новые устройства. В частности, бюджетный MacBook Neo помог увеличить выручку сегмента Mac до $8,4 млрд. Сервисное направление также показало рост до $30,98 млрд.
Отдельно Apple отметила рост продаж в Китае — на 28% год к году. Этот рынок остаётся одним из ключевых для компании.
На фоне сильного отчёта совет директоров одобрил дополнительный выкуп акций на $100 млрд. После публикации результатов акции Apple выросли примерно на 4%.
В компании ожидают дальнейший рост продаж в следующем квартале на уровне 14–17%, однако предупреждают о возможном увеличении затрат из-за удорожания памяти и ограничений в поставках компонентов.