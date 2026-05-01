iPhone 17 и MacBook Neo помогли Apple обновить рекорд по выручке

Apple отчиталась о рекордной выручке $111,18 млрд за квартал.
Apple опубликовала финансовые результаты за II квартал 2026 финансового года. Выручка составила $111,18 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее и выше ожиданий аналитиков.

Продажи iPhone выросли на 22%, хотя показатель выручки от смартфонов оказался чуть ниже прогнозов — $56,99 млрд против ожидаемых $57,21 млрд. В компании объяснили это ограничениями поставок, связанными с дефицитом 3-нм чипов.

Дополнительный вклад в рост внесли новые устройства. В частности, бюджетный MacBook Neo помог увеличить выручку сегмента Mac до $8,4 млрд. Сервисное направление также показало рост до $30,98 млрд.

Отдельно Apple отметила рост продаж в Китае — на 28% год к году. Этот рынок остаётся одним из ключевых для компании.

На фоне сильного отчёта совет директоров одобрил дополнительный выкуп акций на $100 млрд. После публикации результатов акции Apple выросли примерно на 4%.

В компании ожидают дальнейший рост продаж в следующем квартале на уровне 14–17%, однако предупреждают о возможном увеличении затрат из-за удорожания памяти и ограничений в поставках компонентов.

Apple устранила уязвимость в iOS, позволявшую читать удалённые сообщения Signal
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену
Apple выпустила iOS 26.4.2 для iPhone
Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple
Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple
Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков
iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами
Mac mini начали исчезать из продажи на фоне бума ИИ-агентов
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro
«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone
iPhone 17e подешевел на 25% в России
4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27
