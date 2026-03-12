HONOR готовится запуску нового суббренда

HONOR рассматривает возможность запуска собственного суббренда на китайском рынке. Об этом сообщил генеральный директор компании Ли Цзянь.

По его словам, создание отдельного бренда может помочь оптимизировать онлайн- и офлайн-каналы продаж. Сейчас у большинства крупных китайских производителей уже есть суббренды.

По слухам, в отдельный суббренд будет выделена новая линейка смартфонов WIN. Предполагается, что она займёт нишу игровых устройств — по аналогии с брендами iQOO, Redmi и OnePlus.