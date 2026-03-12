HONOR готовится запуску нового суббренда | The GEEK
HONOR готовится запуску нового суббренда

Он может стать прямым конкурентом iQOO, Redmi и OnePlus.
Редакция The GEEK сегодня в 20:46

HONOR рассматривает возможность запуска собственного суббренда на китайском рынке. Об этом сообщил генеральный директор компании Ли Цзянь.

По его словам, создание отдельного бренда может помочь оптимизировать онлайн- и офлайн-каналы продаж. Сейчас у большинства крупных китайских производителей уже есть суббренды.

По слухам, в отдельный суббренд будет выделена новая линейка смартфонов WIN. Предполагается, что она займёт нишу игровых устройств — по аналогии с брендами iQOO, Redmi и OnePlus.

