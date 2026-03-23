Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея

Немецкое издание WinFuture опубликовало качественные рендеры Honor 600 и 600 Pro, а также поделилось ключевыми характеристиками будущих устройств.

Судя по изображениям, Honor продолжает двигаться в сторону дизайна, напоминающего iPhone. На задней панели размещён горизонтальный блок камеры, а среди цветов ожидаются чёрный, золотой и оранжевый варианты.

Обе модели, по предварительным данным, получат 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основе — чипы серии Snapdragon 8, но конкретная версия пока не подтверждена.

Honor 600

Главный акцент сделан на камере и автономности. Смартфонам приписывают основной сенсор на 200 Мп, а версия Pro дополнительно может получить отдельный зум-модуль.

Honor 600 pro

Ещё одной ключевой особенностью станет аккумулятор на 9000 мАч — один из самых ёмких в классе. Вероятно, речь идёт о кремниевой батарее нового поколения.

Дата анонса и цены пока не раскрываются. По данным инсайдеров, запуск ожидается в мае или июне.