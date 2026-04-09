HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR опубликовала первый официальный видеотизер новых смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro, демонстрирующий дизайн устройств со всех ракурсов.

Видео подтвердило предыдущие утечки: оба устройства получат блок камер в виде плато, похожий на iPhone 17 Pro. У базового HONOR 600 в нем расположены две камеры, а у HONOR 600 Pro — три. Главным заметным отличием «прошки» от iPhone 17 Pro стала слегка вытянутая форма одного из модулей камеры.

Кроме того, тизер дает понять, что оба смартфона получат металлические рамы, а также плоские грани и экраны. При этом HONOR 600 предложит 200-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Накануне в России поступил в продажу среднебюджетный смартфон HONOR 600 Lite. Новинка сочетает цельнометаллическую раму, емкую батарею, яркий экран и умную AI-кнопку.