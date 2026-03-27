Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone

Honor раскрыла дизайн 600 Pro на новых постерах до презентации.
Редакция The GEEK сегодня в 09:52

В сети появились официальные постеры Honor 600 Pro, раскрывающие дизайн устройства до анонса.

Изображения подтверждают ранее опубликованные рендеры. Смартфон получил внешний вид, который заметно напоминает актуальные модели iPhone, включая характерный блок камер.

honor-600-pro_3

На постерах компания делает акцент на трёх ключевых направлениях: камерах, дизайне и возможностях, связанных с ИИ.

По предварительным данным, серия Honor 600 получит OLED-экраны диагональю около 6,57 дюйма, аккумуляторы ёмкостью до 9000 мАч и основные камеры на 200 Мп.

Также ожидается использование чипов Snapdragon 7-й и 8-й серий в зависимости от модели.

Точная дата презентации пока не объявлена, но запуск линейки ожидается во второй половине весны.

Читайте также
Планшет HONOR Pad X8b с батареей на 10 100 мАч вышел в России
Honor

Планшет HONOR Pad X8b с батареей на 10 100 мАч вышел в России

В России стартовали продажи планшета HONOR Pad X8b с упором на автономность, прочность и повседневное использование.
Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея
Honor

Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея

В сети появились первые рендеры и характеристики Honor 600 и 600 Pro.
Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе
Honor

Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе

В сети появились подробности о следующем Honor Air.
Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России
TECNO

Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

Большой экран 144 Гц, батарея на 6500 мАч, IP69K/IP69/IP68, куча расцветок и более 80 ИИ-функций.
Ещё по теме
Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России
Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1
Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода
Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026
Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России

Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России
Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами

Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности

Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности
Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей
Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч
Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

