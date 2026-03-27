Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone

В сети появились официальные постеры Honor 600 Pro, раскрывающие дизайн устройства до анонса.

Изображения подтверждают ранее опубликованные рендеры. Смартфон получил внешний вид, который заметно напоминает актуальные модели iPhone, включая характерный блок камер.

На постерах компания делает акцент на трёх ключевых направлениях: камерах, дизайне и возможностях, связанных с ИИ.

По предварительным данным, серия Honor 600 получит OLED-экраны диагональю около 6,57 дюйма, аккумуляторы ёмкостью до 9000 мАч и основные камеры на 200 Мп.

Также ожидается использование чипов Snapdragon 7-й и 8-й серий в зависимости от модели.

Точная дата презентации пока не объявлена, но запуск линейки ожидается во второй половине весны.