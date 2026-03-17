Смартфон OPPO Reno 15 Pro и смарт-часы OPPO Watch S вышли в России | The GEEK
Смартфон OPPO Reno 15 Pro и смарт-часы OPPO Watch S вышли в России

Новые устройства уже можно приобрести на AliExpress.
Редакция The GEEK сегодня в 12:46

В России стартовали продажи смартфона OPPO Reno 15 Pro и умных часов OPPO Watch S. Устройства уже доступны в официальном магазине производителя на AliExpress и скоро появятся на российских маркетплейсах.

OPPO Reno 15 Pro оснащён 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, процессором MediaTek Dimensity 8450, 200-Мп основной камерой и аккумулятором на 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

В России смартфон вышел в цветах «Сияющий голубой» и «Бронзовый». Подробнее о характеристиках новинки читайте в отдельном материале.

OPPO Watch S получили ультратонкий корпус толщиной 8,9 мм, 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей, более 100 режимов тренировок и расширенный мониторинг здоровья, включая пульс, кислород в крови, температуру кожи, ЭКГ и анализ сна.

Часы совместимы с Android и iOS, могут одновременно подключаться к двум устройствам, принимать звонки и уведомления. Автономность достигает 10 дней, корпус защищён по стандартам IP68 и 5 ATM. На российском рынке модель доступна в чёрном и зелёном цветах.

Цены на новинки следующие:

  • OPPO Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — от 38 290 рублей;
  • OPPO Reno 15 Pro (12/512 ГБ) — от 41 290 рублей;
  • OPPO Watch S — от 11 990 рублей.
