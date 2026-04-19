Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной

Разблокировка по лицу на большинстве Android-смартфонов может представлять угрозу для данных пользователей. К такому выводу пришли эксперты Which? по итогам тестирования устройств.

С октября 2022 года специалисты проверили более 200 смартфонов. В 64% случаев разблокировку удалось обойти с помощью обычной фотографии владельца. В 2024 году показатель достигал 72%, а в 2025 снизился лишь до 63% — проблема остаётся массовой.

Речь идёт о моделях разных брендов, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Oppo, Realme и другие. Основная причина — использование базового 2D-распознавания, которое не умеет отличать реального человека от изображения.

Среди устройств, которые показали уязвимость и не получили рекомендаций Which?, оказались:

Nothing Phone (2a) Plus, Phone (3a), Phone (3a) Pro

OnePlus 13, 13R, Nord 5, Nord CE5

Motorola Edge 60 Pro, Edge 50 Pro, Razr 50 Ultra

Oppo Find X9, Find X9 Pro, Reno 13 Pro

HONOR Magic6 Lite 5G

Fairphone 6

По данным экспертов, такие смартфоны можно разблокировать обычной фотографией, при этом часть производителей даже не предупреждает пользователей о рисках.

При этом есть и более безопасные решения. Тесты успешно прошли:

Samsung Galaxy S26 (впервые у Samsung такой результат)

iPhone с Face ID (3D-сканирование)

Серия HONOR Magic Pro с 3D-распознаванием лица

Google Pixel 8, 9 и 10 (2D, но с защитой уровня Class 3 (подходит даже для банков)

В первых случаях используется 3D-сканирование лица, а Pixel остаётся исключением: несмотря на 2D-подход, такие устройства соответствуют высокому уровню защиты (Class 3), достаточному для банковских приложений.

Эксперты предупреждают, что при обходе разблокировки злоумышленник может получить доступ к сообщениям, почте, фотографиям и другим личным данным, а также использовать аккаунты для восстановления паролей.

Which? рекомендует отключить разблокировку по лицу на устройствах с 2D-системой и использовать более надёжные методы — PIN-код или сканер отпечатка пальца.