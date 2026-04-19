Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной

Разблокировка по лицу на большинстве Android-смартфонов может представлять угрозу для данных пользователей. К такому выводу пришли эксперты Which? по итогам тестирования устройств.
С октября 2022 года специалисты проверили более 200 смартфонов. В 64% случаев разблокировку удалось обойти с помощью обычной фотографии владельца. В 2024 году показатель достигал 72%, а в 2025 снизился лишь до 63% — проблема остаётся массовой.
Речь идёт о моделях разных брендов, включая Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Oppo, Realme и другие. Основная причина — использование базового 2D-распознавания, которое не умеет отличать реального человека от изображения.
Среди устройств, которые показали уязвимость и не получили рекомендаций Which?, оказались:
- Nothing Phone (2a) Plus, Phone (3a), Phone (3a) Pro
- OnePlus 13, 13R, Nord 5, Nord CE5
- Motorola Edge 60 Pro, Edge 50 Pro, Razr 50 Ultra
- Oppo Find X9, Find X9 Pro, Reno 13 Pro
- HONOR Magic6 Lite 5G
- Fairphone 6
По данным экспертов, такие смартфоны можно разблокировать обычной фотографией, при этом часть производителей даже не предупреждает пользователей о рисках.
При этом есть и более безопасные решения. Тесты успешно прошли:
- Samsung Galaxy S26 (впервые у Samsung такой результат)
- iPhone с Face ID (3D-сканирование)
- Серия HONOR Magic Pro с 3D-распознаванием лица
- Google Pixel 8, 9 и 10 (2D, но с защитой уровня Class 3 (подходит даже для банков)
В первых случаях используется 3D-сканирование лица, а Pixel остаётся исключением: несмотря на 2D-подход, такие устройства соответствуют высокому уровню защиты (Class 3), достаточному для банковских приложений.
Эксперты предупреждают, что при обходе разблокировки злоумышленник может получить доступ к сообщениям, почте, фотографиям и другим личным данным, а также использовать аккаунты для восстановления паролей.
Which? рекомендует отключить разблокировку по лицу на устройствах с 2D-системой и использовать более надёжные методы — PIN-код или сканер отпечатка пальца.