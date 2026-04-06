Honor 600 Pro показался на «живых» фото

На китайской платформе Weibo первые «живые» фотографии нового смартфона Honor 600 Pro. Ранее в сети опубликовали качественные рендеры этой модели и базового Honor 600.

Фото подтверждают, что Honor 600 Pro получил дизайн, который неприлично сильно вдохновлен iPhone 17 Pro. Главным заметным отличием стала слегка вытянутая форма одного из модулей камеры в тройном блоке.

Но, справедливости ради, это не первый смартфон Honor, дизайн которого выполнен в стиле «яблочного» флагмана. Например, таким был «монстр» автономности Honor Power 2 с аккумулятором на 10 080 мАч, представленный в начале года.

Дата официальной презентации серии Honor 600 пока не раскрывается. По предварительным данным, анонс может состояться в ближайшие недели.