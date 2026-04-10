Устройство представляет собой мышь и зарядный кейс для наушников.
Редакция The GEEK сегодня в 21:22
HONOR выпустила мышку со встроенными наушниками MouseBuds Pro

HONOR CHOICE выпустила на глобальный рынок необычную новинку — беспроводную компьютерную мышь MouseBuds Pro со встроенными наушниками. В Китае устройство дебютировало еще летом прошлого года.

Мышь оснащена сенсором PixArt с разрешением 1200 DPI и переключателями TTC с ресурсом до 5 миллионов нажатий. Внутри корпуса скрываются полуоткрытые наушники с поддержкой активного шумоподавления. Они оснащены двойными магнитными драйверами и LCP-диафрагмой.

MouseBuds Pro питается от встроенного аккумулятора емкостью 1000 мАч. Производитель обещает до 30 дней работы без подзарядки.

Мышь поддерживает два режима работы. При подключении через USB-донгл к компьютеру одновременно активируются и мышь, и наушники. В режиме Bluetooth наушники могут работать отдельно — их можно использовать со смартфоном или другим устройством, даже если самой мыши нет под рукой.

В Европе новинка уже поступила в продажу по цене 100 евро (~9000 рублей).

