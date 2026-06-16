Google выпустила Android 17 с новым режимом многозадачности и защитой от краж
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Google выпустила Android 17 с новым режимом многозадачности и защитой от краж

Обновление уже начало выходить на устройства Pixel, а другие совместимые Android-смартфоны получат его в течение 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:46
Google выпустила Android 17 с новым режимом многозадачности и защитой от краж

Google объявила о запуске Android 17. Обновление уже начало выходить на устройства Pixel, а другие совместимые смартфоны и планшеты получат новую версию системы в течение 2026 года. В компании говорят, что релиз сфокусирован на продуктивности, развлечениях, безопасности и работе с большими экранами.

Одно из главных нововведений Android 17 называется Bubbles. Функция позволяет превращать любое приложение в компактное плавающее окно. Его можно держать поверх других программ, быстро сворачивать и возвращаться к нему при необходимости. На устройствах с большим экраном такие окна закрепляются в отдельной панели внизу интерфейса.

Google также обновила запись экрана. В Android 17 появилась новая панель инструментов, а функция Screen Reactions позволяет одновременно записывать происходящее на экране и изображение с фронтальной камеры. Такой формат пригодится для реакций, инструкций, обзоров приложений и коротких роликов без отдельного монтажа.

Отдельный блок изменений касается складных смартфонов. Android 17 получила режим foldable gaming, который делит экран в пропорции 50/50: сверху отображается игра, снизу располагается динамический геймпад. Google также обещает поддержку переназначения кнопок при использовании внешнего контроллера и снижение количества фризов за счёт более эффективной очистки памяти.

В системе появились новые функции безопасности. Пользователь сможет выдавать приложениям временный доступ к точной геолокации и делиться не всей адресной книгой, а только выбранными контактами. Функция «Отметить как потерянное» в Find Hub теперь позволяет заблокировать пропавший смартфон с помощью биометрии, даже если злоумышленник знает PIN-код.

Google выпустила Android 17 с новым режимом многозадачности и защитой от краж

Кроме того, Google усилила Live Threat Detection, расширила режим Advanced Protection и ограничила количество попыток ввода PIN-кода с увеличенными паузами между ошибками. В Android 17 также появились настройка скрытия названий приложений на домашнем экране, отдельная регулировка громкости ассистента, расширенные родительские функции и более гибкое управление тёмной темой.

Под капотом Android 17 получила лимиты использования оперативной памяти для приложений. По словам Google, такая мера должна улучшить общую производительность устройств и время автономной работы. Позже летом отдельные продвинутые устройства получат функции Gemini Intelligence.

Ранее The GEEK опубликовал предварительный список устройств, которые получат Android 17.

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