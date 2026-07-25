Lenovo представила игровую мышь Legion Y7MG с сенсором PAW3950 и частотой опроса 8000 Гц

Компания Lenovo анонсировала игровую мышь Legion Y7MG, созданную в пару к недавно представленной клавиатуре Legion R7 RT75 с магнитными переключателями. Главной особенностью новинки стал сверхлёгкий корпус весом всего 59 граммов.
Корпус мыши выполнен из алюминиево-магниевого сплава, из которого изготовлены верхняя панель и основные кнопки. Нижняя часть сделана из ABS-пластика, а Y-образные вырезы позволили дополнительно снизить вес без ущерба для жёсткости конструкции. Размеры устройства составляют 119,22 × 62,05 × 38,2 мм.
За точность отвечает один из самых популярных игровых сенсоров — PixArt PAW3950. Основные кнопки оснащены оптическими переключателями Kailh с заявленным ресурсом 100 млн нажатий, а колесо прокрутки использует защищённый от пыли энкодер TTC с позолоченными контактами и алюминиевым роликом.
Legion Y7MG поддерживает три режима подключения: по кабелю USB-C, через 2,4 ГГц и Bluetooth. В проводном режиме и по радиоканалу доступна частота опроса 8000 Гц, что снижает задержку ввода в соревновательных играх.
Также мышь получила RGB-подсветку, встроенный аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч и скрытую систему рассеивания света, которая эффектно подсвечивает прорези в корпусе.
Характеристики Lenovo Legion Y7MG
|Параметр
|Значение
|Сенсор
|PixArt PAW3950
|Вес
|59 г
|Размеры
|119,22 × 62,05 × 38,2 мм
|Переключатели
|Kailh Optical, 100 млн нажатий
|Энкодер
|TTC Gold Dustproof
|Частота опроса
|До 8000 Гц
|Подключение
|USB-C, 2,4 ГГц, Bluetooth
|Аккумулятор
|500 мА·ч
|Подсветка
|RGB
Продажи Lenovo Legion Y7MG уже стартовали в Китае по цене 499 юаней (около 5500 рублей). О планах по выходу мыши на глобальном рынке компания пока не сообщила.