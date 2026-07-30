Цены на RTX 5080 в США пробили $2000: рынок видеокарт ждет новый кризис
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Цены на RTX 5080 в США пробили $2000: рынок видеокарт ждет новый кризис

Цены на видеокарты продолжают расти.
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Редакция The GEEK сегодня в 01:00
Цены на RTX 5080 в США пробили $2000: рынок видеокарт ждет новый кризис

На рынке видеокарт складывается ситуация, напоминающая времена дефицита во время криптовалютного бума. Из-за глобальной нехватки памяти GDDR6 и GDDR7 стоимость графических ускорителей продолжает расти, причем под удар попали практически все модели GeForce RTX 50.  

Самый показательный пример — GeForce RTX 5080. В США один из крупнейших ритейлеров Best Buy начал продавать версию ASUS ROG Astral RTX 5080 OC за 2099 долларов. Это более чем вдвое превышает рекомендованную цену эталонной RTX 5080 в 999 долларов и даже выше стартовой стоимости флагманской RTX 5090, которая оценивалась в 1999 долларов.  

Проблема касается не только США. В Китае партнеры NVIDIA, включая MSI и Colorful, уже подняли цены на всю линейку RTX 50. В зависимости от модели удорожание достигает 59%, а некоторые версии RTX 5070 Ti теперь продаются более чем на 75% дороже рекомендованной цены.  

По данным отраслевых источников, NVIDIA готовит очередное повышение отпускных цен для партнеров — уже третье с начала 2026 года. Ожидается, что стоимость GPU-комплектов вырастет еще на 20–30%, поскольку производители памяти продолжают повышать цены на GDDR6 и GDDR7. В результате новые поставки видеокарт могут оказаться заметно дороже уже в ближайшие недели.  

Рост цен уже сказался и на планах NVIDIA. По данным инсайдеров, выпуск линейки GeForce RTX 50 SUPER пришлось отложить именно из-за дорогой памяти GDDR7, поскольку новые модели должны получить увеличенный объем видеопамяти.  

Пока признаков скорого снижения цен нет. Если ситуация с производством памяти не улучшится, видеокарты могут стать еще менее доступными, а покупателям придется выбирать между переплатой и ожиданием стабилизации рынка.

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