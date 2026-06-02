Oppo может сделать ColorOS 17 в стиле «жидкого стекла» iOS 26

По данным инсайдера, интерфейс получит элементы в стиле «жидкого стекла», новые световые эффекты и более плавные анимации.
Oppo может заметно изменить внешний вид ColorOS 17, которая будет основана на Android 17. Официально компания пока не раскрывала интерфейс, но первые подробности уже появились в сети.

По данным инсайдера Digital Chat Station, в ColorOS 17 появится больше элементов в стиле «жидкого стекла». Интерфейс должен получить более аккуратные скругления, единый визуальный язык и дополнительные эффекты глубины.

Отдельный акцент сделают на динамических световых эффектах. Они могут появиться в уведомлениях, всплывающих окнах, музыкальном плеере и интерфейсе, похожем на Dynamic Island.

Инсайдер также отмечает, что в ColorOS 17 может стать заметнее влияние дизайна Apple. Судя по описанию, Oppo хочет сделать систему визуально более плавной, цельной и «дорогой» на вид.

Ранее сообщалось, что ColorOS 17 принесёт не только редизайн, но и внутренние оптимизации. Среди ожидаемых изменений — лучшее распределение ресурсов CPU, улучшенная работа памяти, более стабильное удержание приложений в фоне и меньше просадок кадров в анимациях.

Также упоминались улучшения камеры: более плавный зум при фото- и видеосъёмке.

Ожидается, что ColorOS 17 дебютирует вместе с серией Oppo Find X10, которую могут представить в Китае в октябре. После этого компания должна раскрыть график обновления для других устройств.

