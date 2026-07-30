Ремейк Max Payne 1 и 2 выйдет после GTA VI: инсайдеры назвали 2027 год
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Ремейк Max Payne 1 и 2 выйдет после GTA VI: инсайдеры назвали 2027 год

Официальной даты релиза пока нет.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:10
Ремейк Max Payne 1 и 2 выйдет после GTA VI: инсайдеры назвали 2027 год

Ремейк Max Payne и Max Payne 2 может стать одним из главных игровых релизов 2027 года. По слухам, проект уже находится на поздней стадии разработки и выйдет после релиза Grand Theft Auto VI, который ожидается в ноябре 2026 года.

Официально известно, что Remedy Entertainment занимается ремейком первых двух частей Max Payne в рамках соглашения с Rockstar Games. Игры будут объединены в один проект и создаются на движке Northlight, который ранее использовался в Control и Alan Wake 2. Релиз заявлен для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.  

Инсайдеры считают, что Rockstar не будет активно продвигать ремейк до выхода GTA VI, чтобы не отвлекать внимание от главного релиза компании. Ранее Remedy сообщала, что проект уже перешел в полноценную стадию производства, однако подробностей о геймплее и дате выхода пока нет.  

Изображение: соцсети

Также в сети появились слухи о возможном возвращении Max Payne 3. По неподтвержденной информации, Rockstar якобы рассматривает ремастер третьей части для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Однако пока официальных подтверждений по Max Payne 3 нет. Rockstar не объявляла о работе над обновленной версией игры.

Если слухи о сроках подтвердятся, серия Max Payne вернется спустя много лет после выхода оригинальной трилогии. Первые две игры считаются одними из самых влиятельных экшенов начала 2000-х благодаря мрачной нуарной атмосфере и механике замедления времени Bullet Time.  

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