Apple выпустила iOS 26.6
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Apple выпустила iOS 26.6

Обновление не принесло крупных функций, но исправило ошибки, усилило защиту системы и подготовило устройства к переходу на iOS 27.
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Редакция The GEEK сегодня в 01:00
Apple выпустила iOS 26.6

Apple выпустила финальную версию iOS 26.6 для всех совместимых iPhone. Обновление вышло под номером сборки 23G71.

В новой версии компания исправила ошибки, обновила механизмы безопасности и оптимизировала работу Spotlight перед выходом iOS 27.

Также в системе появилось уведомление о достижении максимального количества заблокированных контактов. При попытке добавить новый номер iPhone предложит сначала удалить один из уже заблокированных.

В iMessage теперь может появляться предупреждение о потенциально опасных сообщениях. Пользователю предложат пожаловаться на них и отправить отчёт в Apple.

Кроме того, компания усилила защиту приложения «Карты», чтобы снизить риск эксплуатации уязвимостей и несанкционированного отслеживания.

Отдельное предупреждение получили пользователи Mac с зашифрованными дисками HFS+. Apple сообщила, что в macOS 28 поддержка такого формата будет прекращена, поэтому рекомендует перейти на более современную файловую систему.

Установить iOS 26.6 можно через раздел «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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