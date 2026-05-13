Более 20 Android-смартфонов смогут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Google анонсировала расширение распространения функции Quick Share.
Редакция The GEEK сегодня в 12:13
В ближайшее время более 20 Android-смартфонов получат обновленную функцию Quick Share, которая позволяет обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop. Об этом объявила Google на мероприятии The Android Show.

В настоящее время такую возможность уже получили смартфоны:

  • Серия Samsung Galaxy S26;
  • Серия Google Pixel 10;
  • Серия Google Pixel 9;
  • Google Pixel 8a;
  • Серия OPPO Find X9;
  • OPPO Find N6;
  • Vivo X300 Ultra.

В ближайшее время этот список пополнят еще более двух десятков устройств. Среди них:

  • Серия Samsung Galaxy S25;
  • Серия Samsung Galaxy S24;
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7;
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6;
  • Samsung Galaxy Z TriFold;
  • Серия OPPO Find X8;
  • OnePlus 15;
  • HONOR Magic V6;
  • HONOR Magic 8 Pro.

Ранее сообщалось, что функцию также получат владельцы смартфонов линеек Galaxy S23 и Galaxy S22.

