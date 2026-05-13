Более 20 Android-смартфонов смогут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

В ближайшее время более 20 Android-смартфонов получат обновленную функцию Quick Share, которая позволяет обмениваться файлами с iPhone, iPad и Mac через AirDrop. Об этом объявила Google на мероприятии The Android Show.
В настоящее время такую возможность уже получили смартфоны:
- Серия Samsung Galaxy S26;
- Серия Google Pixel 10;
- Серия Google Pixel 9;
- Google Pixel 8a;
- Серия OPPO Find X9;
- OPPO Find N6;
- Vivo X300 Ultra.
В ближайшее время этот список пополнят еще более двух десятков устройств. Среди них:
- Серия Samsung Galaxy S25;
- Серия Samsung Galaxy S24;
- Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7;
- Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6;
- Samsung Galaxy Z TriFold;
- Серия OPPO Find X8;
- OnePlus 15;
- HONOR Magic V6;
- HONOR Magic 8 Pro.
Ранее сообщалось, что функцию также получат владельцы смартфонов линеек Galaxy S23 и Galaxy S22.