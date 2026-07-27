PS5 Pro дорожает с каждым днём: цены в России пробили очередной рекорд

Российские магазины вновь подняли цены на PlayStation 5. Если ещё в середине июля PlayStation 5 Pro можно было купить примерно за 80 тысяч рублей, то теперь стоимость отдельных предложений достигает 140 тысяч рублей. Одновременно PlayStation 5 Slim Digital без дисковода подорожала примерно до 65 тысяч рублей.

Ранее The GEEK уже писал, что после открытия предзаказов GTA VI в России начали дорожать как PlayStation 5, так и Xbox Series X. Тогда эксперты связывали ситуацию с резким ростом спроса перед релизом игры, а также с подорожанием микросхем памяти, которое затронуло весь рынок электроники.

Сейчас тенденция продолжается. Покупатели всё чаще рассматривают PlayStation 5 Pro как основную платформу для GTA VI, а ограниченное предложение на рынке дополнительно подталкивает цены вверх.