Raskat представил флагманскую линейку горных велосипедов с усиленной рамой
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Raskat представил флагманскую линейку горных велосипедов с усиленной рамой

В линейку вошли две модели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:02
Raskat представил флагманскую линейку горных велосипедов с усиленной рамой

Бренд Raskat расширил ассортимент горных велосипедов новой серией Lab. В линейку вошли две модели с воздушной вилкой, гидравлическими тормозами и переработанной алюминиевой рамой, рассчитанные как на городские поездки, так и на пересечённую местность.

Новая серия включает две версии: Raskat Lab Plus с 11-скоростной трансмиссией и Raskat Lab Pro с 12 скоростями. Обе модели получили воздушную амортизационную вилку, которую можно настроить под вес владельца, а также заблокировать прямо с руля для более эффективной езды по асфальту или во время подъёма.

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Одним из главных изменений стала обновлённая алюминиевая рама. Производитель усилил наиболее нагруженные зоны конструкции, благодаря чему велосипед должен лучше переносить удары и падения. Также инженеры изменили геометрию: короткие задние перья и удлинённый передний треугольник призваны сделать управление стабильнее на высокой скорости и в поворотах. Кабели переключателя и заднего тормоза спрятаны внутри рамы, а сама конструкция поддерживает установку покрышек шириной до 2,4 дюйма.

За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза, которые обеспечивают более плавное замедление, в том числе на мокрой дороге и затяжных спусках.

Велосипеды выпускаются в трёх размерах и рассчитаны на пользователей ростом от 165 до 198 см. Покупателям доступны шесть цветов: чёрный, белый, светло-синий, синий, серебристый и оранжевый. Кроме того, бренд подготовил лимитированную серию из 100 экземпляров с эффектом «голого алюминия» — прозрачное покрытие позволяет сохранить естественный вид металла.

Стоимость велосипедов начинается от 80 000 рублей в зависимости от комплектации.

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