Raskat представил флагманскую линейку горных велосипедов с усиленной рамой

Бренд Raskat расширил ассортимент горных велосипедов новой серией Lab. В линейку вошли две модели с воздушной вилкой, гидравлическими тормозами и переработанной алюминиевой рамой, рассчитанные как на городские поездки, так и на пересечённую местность.

Новая серия включает две версии: Raskat Lab Plus с 11-скоростной трансмиссией и Raskat Lab Pro с 12 скоростями. Обе модели получили воздушную амортизационную вилку, которую можно настроить под вес владельца, а также заблокировать прямо с руля для более эффективной езды по асфальту или во время подъёма.

Одним из главных изменений стала обновлённая алюминиевая рама. Производитель усилил наиболее нагруженные зоны конструкции, благодаря чему велосипед должен лучше переносить удары и падения. Также инженеры изменили геометрию: короткие задние перья и удлинённый передний треугольник призваны сделать управление стабильнее на высокой скорости и в поворотах. Кабели переключателя и заднего тормоза спрятаны внутри рамы, а сама конструкция поддерживает установку покрышек шириной до 2,4 дюйма.

За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза, которые обеспечивают более плавное замедление, в том числе на мокрой дороге и затяжных спусках.

Велосипеды выпускаются в трёх размерах и рассчитаны на пользователей ростом от 165 до 198 см. Покупателям доступны шесть цветов: чёрный, белый, светло-синий, синий, серебристый и оранжевый. Кроме того, бренд подготовил лимитированную серию из 100 экземпляров с эффектом «голого алюминия» — прозрачное покрытие позволяет сохранить естественный вид металла.

Стоимость велосипедов начинается от 80 000 рублей в зависимости от комплектации.