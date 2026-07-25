Обновлений больше не будет: Xiaomi лишила поддержки флагманы Xiaomi 12 и планшеты Pad 6

Xiaomi расширила список устройств со статусом EOL (End of Life). Это означает, что компания полностью прекратила их программную поддержку — владельцы больше не получат ни новых функций HyperOS, ни исправлений безопасности.

В список вошли:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

POCO X5;

POCO X5 Pro 5G;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max.

После завершения поддержки устройства продолжат работать в обычном режиме, однако для них больше не будут выпускаться обновления безопасности. Со временем это может повысить риски, связанные с новыми уязвимостями, особенно если на смартфоне используются банковские приложения или хранится конфиденциальная информация.

При этом спешить с заменой устройства необязательно. Однако пользователи из списка не смогут получить HyperOS 4, которое, по предварительным данным, принесёт обновлённый интерфейс, новые функции искусственного интеллекта и другие изменения.

Для тех, кто планирует обновление, Xiaomi постепенно переводит на длительную поддержку более новые модели. Некоторые актуальные смартфоны компании уже получают до пяти крупных обновлений Android и до шести лет обновлений безопасности.