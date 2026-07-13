Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

Есть смартфоны, которые пытаются впечатлить ещё до знакомства: яркими рендерами, громкими цифрами и длинным списком обещаний. iQOO Z11 Lite 5G ведёт себя иначе. Перед нами симпатичный бюджетник без попыток казаться флагманом: пластиковый корпус, IPS-экран невысокого разрешения и скромный процессор. Зато в реальной жизни он оказался интереснее, чем выглядит по характеристикам.

Характеристики iQOO Z11 Lite 5G (I2510)

Модель: iQOO Z11 Lite 5G (I2510)

iQOO Z11 Lite 5G (I2510) Дисплей: 6,74 дюйма, IPS, HD+ (1600×720), 120 Гц, до 1200 нит

6,74 дюйма, IPS, HD+ (1600×720), 120 Гц, до 1200 нит Процессор: MediaTek Dimensity 6300, 8 ядер, 6 нм

MediaTek Dimensity 6300, 8 ядер, 6 нм Графика: Mali-G57

Mali-G57 ОЗУ: 4 / 6 / 8 ГБ (LPDDR4X)

4 / 6 / 8 ГБ (LPDDR4X) Память: 128 / 256 ГБ (UFS 2.2), microSD до 2 ТБ

128 / 256 ГБ (UFS 2.2), microSD до 2 ТБ Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX852, f/1.8 фронтальная — 5 Мп

Батарея: 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт FlashCharge, реверс 6 Вт

6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт FlashCharge, реверс 6 Вт Защита: IP65, сертификат прочности SGS

IP65, сертификат прочности SGS Безопасность: боковой сканер отпечатков

боковой сканер отпечатков ОС: OriginOS 6 на базе Android 16 (2 года ОС + 4 года безопасности)

OriginOS 6 на базе Android 16 (2 года ОС + 4 года безопасности) Связь: 5G, Wi-Fi 6, NFC, две SIM, USB-C

5G, Wi-Fi 6, NFC, две SIM, USB-C Цена на момент обзора: от 13 990 ₽ (6/128) от 18 500 ₽ (8/256)



Что лежит в коробке

Комплект без сюрпризов, но по делу:

сам смартфон;

зарядный блок Vivo FlashCharge (по маркировке до 44 Вт);

кабель USB-A на USB-C;

прозрачный силиконовый чехол;

скрепка для лотка SIM;

документация и гарантийный талон.

Плёнка на экране наклеена с завода. Комплект прикладной: достал, надел чехол, воткнул зарядку и пользуешься, докупать по мелочи ничего не нужно.

Дизайн с переливанием

Первое, что цепляет, глянцевая спинка серебристо-золотого цвета совсем не выглядит на свою цену. Покрытие переливается, ловит свет мягкими волнами, издалека читается как что-то заметно дороже. Логотип iQOO по центру, аккуратный блок из двух окружностей в углу (по факту рабочая тут одна камера, вторая скорее для симметрии).

Корпус пластиковый, и это чувствуется по торцам и весу. Смартфон при этом не кажется хлипким: рамка плоская, грани обработаны ровно, сборка без люфтов и скрипов. Толщина умеренная, в руке аппарат лежит как крупная, но не громоздкая лопата, тянуться до верхних углов экрана удобнее второй рукой.

Сканер отпечатков встроили в кнопку питания на боковой грани. Для бюджетника решение правильное: палец ложится естественно, разблокировка срабатывает не всегда идеально, но быстро. Если оценивать сканер по десятибалльной шкале, то это уверенные 8 из 10.

Защита заявлена по стандарту IP65 плюс сертификат прочности SGS. Пыль, брызги, дождь и мокрые руки смартфон переживёт спокойно. Погружать в воду, в отличие от старших моделей линейки с IP68/IP69, не стоит.

Экран

Дисплей здесь IPS, 6,74 дюйма, с разрешением всего 1600×720. По цифрам это HD+, то есть по нынешним меркам скромно, и при желании отдельные пиксели на мелком тексте разглядеть можно. Ожидать резкости флагманского уровня не приходится по определению.

Спасает ситуацию частота 120 Гц. Именно плавность в повседневности ощущается сильнее, чем нехватка пикселей: ленты соцсетей, меню системы, браузер и переписки прокручиваются ровно, без вязкости, характерной для дешёвых экранов на 60 Гц.

Для видео, навигации и мессенджеров разрешение быстро перестаёт бросаться в глаза, а плавность остаётся с тобой постоянно.

Пиковая яркость заявлена до 1200 нит. На улице в пасмурный день читаемость нормальная, под прямым солнцем экран ожидаемо начинает выцветать, но это общая беда бюджетных IPS, а не отдельный провал модели. Матрица LCD, так что любителям идеального чёрного и бесконечной контрастности OLED тут ловить нечего. Обратная сторона медали приятнее: у IPS нет ШИМ-мерцания, свойственного части дешёвых AMOLED, и глаза при долгом чтении устают меньше.

Производительность

Сердце здесь MediaTek Dimensity 6300, восьмиядерный чип на 6 нм. Это честный представитель начально-среднего класса, и задачи под стать: мессенджеры, браузер, YouTube, соцсети, навигация, банковские приложения и камера работают без раздражающих пауз. Экран на 120 Гц добавляет общему ощущению скорости, интерфейс не выглядит заторможенным.

С играми картина понятная. Dimensity 6300 звёзд с неба не хватает, но невысокое разрешение экрана играет ему на руку: нагрузка на графику ниже, чем при выводе изображения в Full HD. Казуальные проекты, гонки и нетребовательные онлайн-игры работают нормально.

В тяжёлых играх вроде PUBG Mobile и Genshin Impact настройки придётся снижать, а стабильной высокой частоты кадров ждать не стоит. Смартфон не задумывался как игровой, поэтому требовать от него соответствующей производительности бессмысленно.

Под нагрузкой iQOO Z11 Lite 5G держится уверенно. За пять минут стресс-теста производительность снизилась примерно на 6%, а к концу процессор сохранял около 97% от максимальной мощности. Резких провалов на графике нет, поэтому спустя несколько минут нагрузки смартфон не начинает заметно замедляться. Такой тест не заменяет длительную игровую сессию, но для бюджетного устройства результат хороший.

Смартфон получил оперативную память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. Молниеносного запуска тяжёлых приложений и высокой скорости работы с крупными файлами ждать не стоит, но для повседневных задач возможностей достаточно. Гибридный лоток позволяет установить две SIM-карты либо одну SIM-карту и microSD.

Из коробки установлена OriginOS 6 на базе Android 16. Свежая версия системы на старте стала приятным плюсом. Производитель обещает два обновления Android и четыре года патчей безопасности. Оболочка работает шустро, хотя предустановленного софта многовато: часть приложений можно удалить, остальные только отключить.

Автономность

Главная причина смотреть на Z11 Lite сидит в батарее на 6500 мАч. Для лёгкого чипа и HD-экрана это солидный запас, и именно связка «энергоэффективный процессор плюс большой аккумулятор» даёт тот спокойный сценарий, когда можно не думать о батарейке.

При обычном использовании, с мессенджерами, звонками, музыкой, навигацией и лентами, смартфон уверенно закрывает день с ощутимым запасом. При умеренной нагрузке реально дотянуть до второго дня, а при совсем скромном сценарии, ближе к режиму рабочей звонилки, растянуть автономность ещё дальше.

iQOO дополнительно заявляет сохранение ёмкости на протяжении около пяти лет.

Зарядка проводная, до 44 Вт FlashCharge. Рекордов скорости нет, но для батареи такого объёма темп адекватный: короткая подзарядка перед выходом накидывает заметный запас, а полный цикл не превращается в мучение на полдня. Есть и реверсивная зарядка по проводу на 6 Вт, чтобы подкинуть энергии наушникам или другому телефону в дороге. Функция скорее выручалочка на редкий случай, чем повседневный инструмент.

Камеры

Сзади основной сенсор на 50 Мп, Sony IMX852 с апертурой f/1.8. При хорошем дневном свете камера справляется с бытовыми кадрами: пейзаж, документы, снимки для переписки и соцсетей выходят достаточно детальными для своего класса.

Как только света становится меньше, качество ожидаемо проседает, но алгоритмы вытягивают сцену лучше, чем можно ждать от бюджетного смартфона. В помещении и вечером кадры сохраняют нормальные цвета и приемлемую детализацию, особенно если в сцене есть хотя бы один заметный источник света.

Оригиналы фото без сжатия доступны по ссылке.

Серьёзные шумы появляются уже в совсем тусклой комнате. Автоматика начинает сильнее тянуть выдержку, поэтому смазать кадр дрожащими руками становится проще. До ночной съёмки флагманского уровня далеко, но для своего класса камера справляется неплохо. Второй датчик на спинке скорее вспомогательный, заметного прироста качества от него ждать не стоит.

Фронталка на 5 Мп сгодится для видеозвонков и разовых селфи, но по меркам 2026 года пять мегапикселей спереди выглядят откровенно скупо.

С видео возможности скромные. Стабилизации нет, поэтому во время съёмки на ходу в кадре заметна тряска. Для спокойных сцен, коротких роликов и записи стоя на месте камера подходит, а для прогулок лучше двигаться плавнее или использовать опору.

Звук, связь и мелочи, которые замечаешь в быту

Динамик монофонический, громкости хватает для звонков по громкой связи, видео на кухне и навигации в машине. Стереопары нет, поэтому для музыки и фильмов лучше держать под рукой наушники.

По связи набор для сегмента полный: 5G, Wi-Fi 6, две SIM-карты и NFC. Последний остаётся одним из ключевых удобств недорогого смартфона в России: платить телефоном можно, поэтому постоянно носить с собой банковские карты необязательно. Разъём USB-C на месте, предусмотрен и гибридный лоток: можно установить две SIM-карты либо одну SIM-карту и microSD для расширения хранилища.

Ещё одна необычная деталь iQOO Z11 Lite 5G скрывается на задней панели. Небольшое кольцо рядом с камерами работает как динамическая подсветка. Его можно настроить для входящих вызовов, уведомлений и музыки, выбрать цвет, яркость и время работы. Практической пользы немного, но выглядит интересно и помогает заметить звонок или уведомление, когда смартфон лежит экраном вниз.

Сколько стоит

На старте российских продаж iQOO Z11 Lite оценили примерно от 16 500 рублей за 6/128 ГБ, топовая версия 8/256 ГБ стоила около 20 900 рублей. Часть ритейлеров в первый месяц продаж давала скидки, так что реальный ценник опускался ещё ниже. В этом ценовом коридоре модель играет против плотной толпы конкурентов, включая собственных родственников realme и Vivo с похожей начинкой.

iQOO Z11 / The GEEK

Доплата до Z11x (обзор) приносит батарею ещё крупнее и защиту серьёзнее, а старший Z11 это уже совсем другой класс с AMOLED и мощным чипом. Lite имеет смысл ровно там, где бюджет ограничен жёстко, а запросы предсказуемы.

Вывод: для кого этот телефон

iQOO Z11 Lite сделан для тех, кому от смартфона нужна не витрина технологий, а надёжность и долгая работа. Его логика проста: большая батарея, свежий Android, NFC, защита от бытовых неприятностей и приятная внешность, за всё это не переплачивая.

Хорошо подойдёт как рабочий или второй телефон, аппарат для родителей, для учёбы, для того, кто много времени проводит вне дома и устал от вечерней тревоги за проценты. Плавный экран и понятная система делают его комфортным в повседневности, несмотря на скромное железо.

Проходить мимо стоит мобильным геймерам, любителям снимать в любое время суток и тем, кому важен резкий экран высокого разрешения. Здесь всего этого нет, и Lite честно об этом сообщает уже характеристиками.

Итог простой. iQOO Z11 Lite 5G получился симпатичным, спокойным и выносливым бюджетником без лишних амбиций. Он предлагает плавный интерфейс, хорошую автономность и камеру с достойной для своего класса детализацией. За свои деньги смартфон выглядит вполне удачным и понятным выбором.