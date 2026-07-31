Xiaomi 18 и 18 Pro Max прошли европейскую сертификацию: анонс всё ближе

Xiaomi готовит новое поколение флагманских смартфонов серии Xiaomi 18. Несколько моделей уже появились в базе европейской сертификации EEC, что обычно говорит о подготовке устройств к международному запуску.

В списке сертифицированных устройств обнаружились Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Pro Max. Также ранее сообщалось о подготовке других моделей линейки, включая Xiaomi 18 Pro и возможные версии для разных рынков.

По предварительным данным, Xiaomi 18 Pro Max станет главным смартфоном серии и получит увеличенный экран, топовый процессор Qualcomm Snapdragon следующего поколения и улучшенную систему камер. Ожидается, что компания продолжит делать ставку на большие аккумуляторы, быструю зарядку и технологии искусственного интеллекта.

Базовый Xiaomi 18 должен сохранить компактный формат флагмана. По слухам, смартфон получит производительный чип, дисплей с высокой частотой обновления и обновлённую камеру с фирменной обработкой изображений Leica.

Кроме смартфонов, появились первые сведения о планшете Xiaomi Pad 8S Pro. Устройство якобы получит производительную платформу, большой экран с высокой частотой обновления и будет ориентировано на пользователей, которым нужен более мощный планшет для работы и развлечений.

Официальные характеристики и даты презентации Xiaomi пока не раскрывает. По традиции новые флагманы сначала могут выйти в Китае, а затем появиться на глобальном рынке.