Xiaomi 18 и 18 Pro Max прошли европейскую сертификацию: анонс всё ближе
Новости

Xiaomi 18 и 18 Pro Max прошли европейскую сертификацию: анонс всё ближе

Выход новых флагманов приближается.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:05
Xiaomi 18 и 18 Pro Max прошли европейскую сертификацию: анонс всё ближе

Xiaomi готовит новое поколение флагманских смартфонов серии Xiaomi 18. Несколько моделей уже появились в базе европейской сертификации EEC, что обычно говорит о подготовке устройств к международному запуску.

В списке сертифицированных устройств обнаружились Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Pro Max. Также ранее сообщалось о подготовке других моделей линейки, включая Xiaomi 18 Pro и возможные версии для разных рынков.

По предварительным данным, Xiaomi 18 Pro Max станет главным смартфоном серии и получит увеличенный экран, топовый процессор Qualcomm Snapdragon следующего поколения и улучшенную систему камер. Ожидается, что компания продолжит делать ставку на большие аккумуляторы, быструю зарядку и технологии искусственного интеллекта.

Базовый Xiaomi 18 должен сохранить компактный формат флагмана. По слухам, смартфон получит производительный чип, дисплей с высокой частотой обновления и обновлённую камеру с фирменной обработкой изображений Leica.

Кроме смартфонов, появились первые сведения о планшете Xiaomi Pad 8S Pro. Устройство якобы получит производительную платформу, большой экран с высокой частотой обновления и будет ориентировано на пользователей, которым нужен более мощный планшет для работы и развлечений.

Официальные характеристики и даты презентации Xiaomi пока не раскрывает. По традиции новые флагманы сначала могут выйти в Китае, а затем появиться на глобальном рынке.

Обсудить

Главное по теме

Новости М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

От народной классики до S24 Ultra.
Подборки В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Новости Обновлений больше не будет: Xiaomi лишила поддержки флагманы Xiaomi 12 и планшеты Pad 6

Похожие материалы

HUAWEI В России стартовали продажи HUAWEI Pura 90s Pro и Pro Max

Батарея 6000 мА·ч и цены от 74 999 рублей.

 Samsung Мобильный бизнес Samsung ушёл в минус из-за цен на память

Главной проблемой стал резкий рост стоимости комплектующих.

 Oppo Почти пауэрбанк: характеристики OPPO A7 Pro Max появились в базе TENAA

Появились почти все характеристики смартфона.

 Galaxy Очереди до сентября: в Южной Корее закончились первые партии Samsung Galaxy Z Fold 8

Новый складной смартфон оказался популярнее ожиданий производителя.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Цены на RTX 5080 в США пробили $2000: рынок видеокарт ждет новый кризис Ремейк Max Payne 1 и 2 выйдет после GTA VI: инсайдеры назвали 2027 год $109,4 млрд выручки: Apple превзошла прогнозы Уолл-стрит вопреки дефициту чипов Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. Что это значит для Telegram? Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

24 июля · Acer

Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

Посмотрели, как они ощущаются в руке, чем отличаются и кому какая подойдёт лучше.
  1. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  2. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  3. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
  4. 15 Июл

    Acer

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту
  5. 13 Июл

    iQOO

    Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G
Смотреть все обзоры →