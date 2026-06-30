Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

Бюджетный сегмент живёт по простому закону: хочешь большую батарею, готовься носить кирпич. Смартфоны для «выживальщиков» на 8000 мАч обычно собирают в корпусе толщиной в палец и весом под 3400 граммов, и за автономность приходится платить удобством. Realme C100x пробует разорвать этот размен. Внутри корпуса толщиной 8,78 мм спрятан аккумулятор на 8000 мАч, при этом телефон не выглядит как повербанк с экраном.

Сразу обозначу рамку: перед нами самый доступный сегмент. В российской рознице C100x стоит в районе 17 тысяч рублей, а при заказе из Китая его можно найти примерно от 12 тысяч рублей.

Характеристики realme C100x (RMX5366)

Модель: realme C100x (RMX5366)

realme C100x (RMX5366) Габариты и вес: 8,78 мм, 219 г

8,78 мм, 219 г Дисплей: 6,8 дюйма, IPS, HD+ (720p), 120 Гц, до 900 нит, DC Dimming

6,8 дюйма, IPS, HD+ (720p), 120 Гц, до 900 нит, DC Dimming Процессор: Unisoc T7250 (T615), 8 ядер

Unisoc T7250 (T615), 8 ядер ОЗУ: 4 ГБ (расширение до +12 ГБ)

4 ГБ (расширение до +12 ГБ) Память: 128 или 256 ГБ

128 или 256 ГБ Камеры: основная — 50 Мп фронтальная — 5 Мп

Батарея: 8000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка (6 Вт)

8000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, реверсивная зарядка (6 Вт) Защита: IP64, ArmorShell, падения с 2 м (MIL-STD 810H)

IP64, ArmorShell, падения с 2 м (MIL-STD 810H) Безопасность: боковой сканер отпечатков пальцев

боковой сканер отпечатков пальцев ОС: realme UI 7.0 на базе Android 16

realme UI 7.0 на базе Android 16 Связь: 4G LTE, NFC, две SIM, USB-C

4G LTE, NFC, две SIM, USB-C Цвета: Золотой (Golden Coast) и Синий (Deepblue Tide)

Золотой (Golden Coast) и Синий (Deepblue Tide) Цена на момент обзора: от 16 999 ₽ в России от 10 800 ₽ (из Китая)



Что в коробке

Комплект для своего класса щедрый. Помимо самого смартфона, внутри лежит:

прозрачный силиконовый чехол;

зарядный блок на 45 Вт;

кабель USB-A на USB-C;

скрепка для лотка SIM;

документация.

Плёнка на экран уже наклеена с завода, чехол и зарядка лежат в коробке. Комплект получился максимально прикладным: достал, включил и пользуешься без дополнительных покупок.

Дизайн и эргономика: большая батарея, обычный корпус

Главное сочетание здесь выглядит так: 8000 мАч, 8,78 мм и 219 г. Для смартфона с такой батареей цифры сильные. По весу C100x находится на уровне крупных флагманов: iPhone 17 Pro Max тяжелее, а Galaxy S26 Ultra весит примерно столько же. Только у realme внутри аккумулятор на 8000 мАч, а корпус всё равно не ощущается массивным.



В руке смартфон воспринимается как обычная крупная модель с большим экраном. До дальних углов дисплея удобнее тянуться второй рукой, но причина в диагонали, а не в весе. Большая батарея не превращает аппарат в кирпич, и в этом главный фокус realme.

Задняя панель выполнена в стиле Fluid Design. В цвете Golden Coast переливы напоминают мокрый песок и морскую рябь, а отпечатки почти не заметны. Боковая рамка с золотистым отливом, блок камер аккуратный, без попытки выглядеть флагманом, но и без ощущения дешёвого пластика.

Сканер отпечатка расположен в кнопке питания сбоку. Для недорогого смартфона решение практичное: палец ложится естественно, разблокировка срабатывает быстро.

Защита заявлена по стандарту IP64. Смартфон не боится пыли и брызг, переживёт дождь, мокрые руки и случайно пролитую воду. Погружать его в бассейн или проверять под краном не стоит.

Более того, за прочность отвечает защита ArmorShell. Производитель говорит об усиленном стекле, выступающих рамках экрана и демпфирующих прокладках внутри корпуса. Также заявлены испытания падением с высоты до двух метров по методике MIL-STD 810H. Важно понимать, что речь не про полную неубиваемость, а про защиту от суровых бытовых сценариев.

Отдельная фишка корпуса, подсветка Pulse Light вокруг нижнего элемента блока камер. Она работает как световой индикатор для уведомлений, входящих звонков, будильника, музыки, зарядки и обратного отсчёта при съёмке на основную камеру.

Подсветку можно настроить по цвету и сценариям, включить постоянную работу или ограничить активный период, например с утра до вечера.

При зарядке кольцо меняет цвет в зависимости от уровня батареи: красный при низком заряде, зелёный после 20%. Мелочь, но полезная: телефон можно положить экраном вниз и всё равно видеть, пришло ли уведомление или идёт ли зарядка.

Экран: 120 герц важнее, чем разрешение

У realme C100x большой IPS-дисплей на 6,8 дюйма с частотой 120 Гц. В повседневном использовании именно плавность становится главным плюсом. Ленты соцсетей, меню, браузер и мессенджеры прокручиваются ровно, без ощущения тяжёлого бюджетного интерфейса.

Ещё одна важная деталь, физический датчик приближения. В бюджетных смартфонах его часто заменяют программным решением, из-за чего во время звонка экран может случайно включиться от касания щекой. Здесь сценарий проще и надёжнее: подносишь телефон к уху, экран гаснет как надо, случайных нажатий во время разговора меньше.

Разрешение HD+. Для такого размера хотелось бы выше, но в обычных сценариях вроде видео, навигации, переписки и соцсетей экран быстро перестаёт обращать на себя внимание. Частота 120 Гц здесь заметнее для повседневного комфорта, чем лишние пиксели.

Матрица поддерживает DC Dimming, поэтому на низкой яркости нет заметного ШИМ-мерцания. Для тех, у кого устают глаза от некоторых OLED-экранов, такой IPS может оказаться комфортнее.

Пиковая яркость заявлена до 900 нит. И тут делает свою работу технология AI Outdoor Mode, именно она помогает на ярком свету. Смартфон активнее поднимает яркость и контраст, а также старается сохранить плавность интерфейса. На практике режим полезен именно как уличный помощник: достал телефон на солнце, экран быстрее становится пригодным для чтения.

Из интересного — экраном можно пользоваться мокрыми пальцами. В дождь, на улице или после мытья рук сенсор ведёт себя предсказуемее, чем у обычных бюджетных смартфонов.

Производительность и софт

Внутри установлен Unisoc T7250. Чип рассчитан на базовые и повседневные задачи, с которыми C100x справляется спокойно. Мессенджеры, браузер, YouTube, соцсети, навигация, банковские приложения и камера работают без раздражающих пауз.

Экран на 120 Гц помогает общему ощущению скорости. Интерфейс не выглядит вязким, а прокрутка остаётся плавной даже в типичных сценариях вроде лент и длинных страниц.

С играми сценарий понятный. Unisoc T7250 не претендует на звание игрового чипа, но за счёт HD+ дисплея нагрузка на графику ниже, чем у смартфонов с Full HD+. В простых онлайн-проектах, MOBA, казуальных играх, аркадах и гонках C100x показывает достаточное быстродействие в играх.

В Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang и похожих проектах лучше сразу выбирать низкую детализацию графики и делать ставку на стабильную частоту кадров. При таких настройках смартфон способен держать комфортный уровень плавности, а в ряде сценариев можно получить стабильные 60 fps.

Из коробки смартфон работает на realme UI 7.0 на базе Android 16. Для доступной модели свежая версия системы на старте выглядит сильным плюсом. Интерфейс привычный, быстрый и понятный.

В звонилке предусмотрена запись разговоров. Работает она с голосовым предупреждением для собеседника, зато может выручить в рабочих звонках, заказах, доставке и разговорах с сервисами, когда важно не потерять адрес, сумму или договорённость.

realme также заявляет 48 месяцев плавной работы. За время обзора такую вещь проверить невозможно, но сама заявка важна: производитель отдельно подчёркивает, что смартфон должен сохранять нормальную скорость не только в первые недели после покупки, а куда дольше, а это годы.

Автономность: повербанк не понадобится

Главная причина смотреть на realme C100x находится в батарее. Аккумулятор на 8000 мАч даёт тот самый спокойный сценарий, когда смартфон не просится к розетке каждый вечер.

При обычном использовании C100x уверенно переживает день с большим запасом. Мессенджеры, звонки, музыка, навигация, видео, соцсети и камера не превращают заряд в постоянную тревогу. При умеренной нагрузке можно рассчитывать на два дня работы.

Зарядка проводная, мощностью 45 Вт. С 0 до 100% смартфон заряжается примерно за 1 час 53 минуты, и для аккумулятора на 8000 мАч это нормальный результат. Не нужно держать у розетки полдня, а короткая подзарядка выручает, когда нужно быстро выйти из дома и получить запас на звонки, переписку и дорогу.

Есть реверсивная зарядка по проводу. C100x может подзарядить наушники, часы или другой смартфон. С аккумулятором на 8000 мАч такая функция выглядит не декоративной, а вполне рабочей.

За ресурс аккумулятора отвечает технология Titan Long-Lasting Battery. Производитель заявляет 1600 циклов зарядки и до 7 лет службы с сохранением не менее 80% ёмкости. Для недорогого смартфона такой акцент важен: большая батарея должна радовать не только в первый месяц, но и после долгого использования.

Камеры и ИИ: середняк, который слушается рук

Сзади у realme C100x стоит камера на 50 Мп, спереди модуль на 5 Мп. При хорошем дневном свете основная камера спокойно справляется с бытовыми кадрами, документами, снимками для переписки и соцсетей.

Лучший результат получается при нормальном освещении. Днём снимки выглядят достаточно детальными для своего класса, а лёгкая ручная поправка фокуса и экспозиции помогает сделать кадр аккуратнее. В помещении и вечером лучше искать источник света и держать смартфон неподвижно чуть дольше.

Оригиналы фото доступны по ссылке.

Интереснее то, что приехало вместе с Android 16 и realme UI 7.0. Набор ИИ-функций для такого класса непривычно богатый:

ИИ-Удаление объектов (AI Eraser) убирает лишних прохожих с фото;

ИИ-Чёткое лицо (AI Clear Face) вытягивает резкость на смазанных селфи;

ИИ-Выделение объектов (AI Image Matting) вырезает объекты для стикеров, в том числе под Telegram.

Пример работы ИИ-удаления объектов (AI Eraser)

Для смартфона такого класса это удачный бонус. Не нужно ставить отдельные приложения, разбираться с редакторами и вручную чистить кадр. Снял, поправил прямо в галерее и отправил дальше.

Звук, защита и связь: где realme не сэкономила

Динамик у realme C100x громкий. Режим UltraBoom повышает запас громкости до заявленных 300%, пик достигает примерно 82 дБ. Для звонков, видео на кухне, навигации в машине или шумной улицы запаса хватает.

Опция «Очистка динамика» помогает удалить воду из динамика звуком после дождя или брызг. Функция бытовая, но полезная, особенно вместе с защитой IP64.

По связи набор полный для своего класса: 4G LTE, две SIM и NFC. Для России NFC остаётся одним из главных удобств в недорогом смартфоне. Можно оплачивать покупки и не носить с собой платежные карты.

Цена

В России realme C100x предлагается в районе 17 000 рублей. Внутри линейки realme у модели есть более доступные соседи, но C100x выделяется именно сочетанием большой батареи и нормального корпуса.

Обычно за аккумулятор на 8000 мАч приходится платить толщиной, весом или более грубым дизайном. Здесь realme удалось оставить смартфон визуально и тактильно приятным, без ощущения защищённого устройства для походов.

Вывод: кому брать, а кому пройти мимо

realme C100x сделан для тех, кто устал жить рядом с розеткой. Его главный смысл не в погоне за флагманскими функциями, а в спокойной автономности на каждый день: зарядил и пользуешься без постоянной проверки процентов.

Смартфон хорошо подойдёт тем, кто много времени проводит вне дома, часто ездит, работает в дороге или просто не хочет носить с собой повербанк. Большой экран, плавный интерфейс, NFC и защита от суровых условий делают его понятным вариантом на каждый день.

Итог простой. realme C100x берёт именно тем, что решает самую бытовую проблему недорогих смартфонов: с ним реже думаешь о зарядке. Для бюджетного сегмента это сильный и понятный аргумент.

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ООО «РМ Коммьюникейшн», ИНН 7703474590

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