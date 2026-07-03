Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

Каждое лето наступает момент, когда жара становится совсем невыносимой. В это время в голове остаются только мысли о чем-нибудь холодненьком: освежающий лимонад, холодное пенное или свежий бутерброд. Если же, все это объединить и перенестись на солнечный пляж, то в одно мгновенье можно стать счастливым человеком.

Мы нашли ту самую вещь, которая поможет превратить фантазии в реальную картинку — термоэлектрической автохолодильник Alan от BukaTech. Он служит палочкой-выручалочкой в поездках на дачу или пляж, на пикниках или просто в долгой дороге. Рассказываем подробнее, кому и зачем надо брать.

Характеристики BukaTech Alan

Модель: Alan / BT0010

Тип: термоэлектрический, эффект Пельтье

Объём камеры: 8 литров

Внешние размеры (ВхШхГ): 289 мм × 200 мм × 450 мм

Вес: 3,5 кг

Охлаждение: до ~5°C (на 15–20°C ниже окружающей температуры)

Нагрев: до ~50–65°C

Питание от сети: 220–240 В через адаптер

Питание в авто: 12 В от прикуривателя

USB-C: 5 В, 1,5 А (до 8 Вт)

Потребляемая мощность: 24–28 Вт от сети; 37–45 Вт от 12 В

Уровень шума: 40 дБ

Комплект: холодильник, кабель 12 В, адаптер 220–240 В, ремень 150 см, инструкция

Цена на момент обзора: 6 499 ₽

Сначала о главном: это не морозилка, и в этом весь смысл

Alan устроен не как кухонный холодильник с компрессором. Его работа заключается в другом: он отвечает за поддержание прохлады для напитков и закусок в дороге, на даче или пикнике.

Устройство охлаждает камеру примерно до 5°C, когда вокруг около 25°C, и в целом держит температуру на 15-20°C ниже окружающей. Этого достаточно, чтобы закуски и лимонады не плавились от жары. В сорокаградусное пекло чудес не будет: холодильник всё так же снимет свои 15-20 градусов, и внутри окажется прохладно, но не ледяно.

Холодильник может работать от сети, поэтому удобнее всего складывать в него продукты, пока вы будете собираться. при этом и продукты охладятся и удасться ничего не забыть. Если же складывать продукты комнатной температуры, то холодильнику потребуется время, чтобы их “остудить”.

Звучит как ограничение, но именно тут спрятан плюс. Без компрессора прибор почти не шумит, ему не нужно отстаиваться вертикально перед запуском, в нём нет фреона и хладагентов, его не страшно поставить в салон рядом с детьми. Тихо, безопасно, без обслуживания.

Откуда берётся холод: эффект Пельтье на пальцах

Если коротко и без занудства, внутри стоит небольшая пластина, у которой при подаче тока одна сторона холодеет, а другая нагревается. Холодная смотрит внутрь камеры, горячая отводит тепло наружу через вентиляционные решётки по бокам. Никакой химии и движущихся деталей, только физика.

Самое интересное начинается, когда меняешь полярность. Один щелчок переключателя, и стороны меняются местами: теперь внутрь смотрит горячая сторона, и камера греется. Так один и тот же прибор превращается из холодильника в грелку. Отсюда же требование из инструкции, которое стоит запомнить: резко дёргать режимы туда-сюда нельзя, после выключения дайте модулю отдохнуть около получаса, прежде чем переключать.

Зима тоже в комплекте: режим нагрева

Вторая жизнь портативного холодильника Alan включается одним движением. В режиме нагрева камера прогревается до 50-65°C, и это как раз то, что выручает зимой: довезти тёплым горячий обед, сохранить теплоту напитков по дороге на рыбалку или просто не дать еде остыть в холодной машине.

Логика та же, что и с холодом, только наоборот. Прибор поддерживает тепло того, что вы в него положили тёплым. Готовить или разогревать остывшее с нуля он не умеет и не должен, его задача круглый год держать нужную температуру. Для устройства такого размера и цены это очень полезная вторая функция, которая превращает сезонный гаджет во всесезонный.

Жизнь с Alan: ремень, подстаканники и приятные мелочи

Сделан сам ящичек достойно. Матовая поверхность не липнет к пальцам и не покрывается сеткой царапин, а глубокий зелёный с мятной крышкой смотрится свежо и по-летнему.

На крышке есть два подстаканника. Стакан или бутылку можно поставить сверху во время остановки или короткого перекуса, чтобы они не катались по сиденью. Крышку фиксирует откидная защёлка, поэтому камера закрывается плотно и лучше держит температуру.

В верхней части корпуса предусмотрен отсек для хранения кабеля от прикуривателя. После поездки провод можно убрать внутрь, чтобы он не болтался в багажнике и не терялся среди вещей.

Носить Alan удобно. Без продуктов он весит 3,5 кг, в комплекте есть регулируемый плечевой ремень на 150 см. Лёгкий корпус спокойно висит на плече и не оттягивает руку, так что донести холодильник до машины, на веранду или к источнику питания несложно. Важно помнить одно условие из инструкции: вокруг корпуса нужно оставлять 15–30 см свободного места для вентиляции. В плотно забитый угол багажника его лучше не ставить, иначе охлаждение просядет.

Розетка, прикуриватель и зарядка для смартфона

С питанием у Alan всё удобно. Дома холодильник подключается к обычной розетке 220–240 В через комплектный адаптер и потребляет около 24–28 Вт. В машине он работает от 12-вольтовой розетки прикуривателя, где потребление выше, около 37–45 Вт.Для автомобильной бортовой сети нагрузка небольшая.

Оба кабеля уже лежат в коробке, поэтому отдельно докупать адаптер для дома или провод для машины не нужно.

Встроенного аккумулятора у Alan нет, поэтому холодильник работает только при подключённом питании. Дома его можно заранее включить от розетки, чтобы камера успела охладиться перед поездкой. В машине лучше использовать питание от прикуривателя при заведённом двигателе. Так меньше риск посадить аккумулятор во время долгой стоянки, а питание будет стабильнее.

На корпусе есть и USB Type-C для подзарядки смартфона в дороге: порт выдаёт 5 В и 1,5 А, то есть до 8 Вт, без быстрой зарядки и Power Delivery. Полноценную автомобильную зарядку это не заменит, но в критической ситуации сможет подпитать телефон.

Что туда влезет и кого это спасёт

Портативный холодильник Alan вмещает в себя 8 литров. Этого пространства хватит для нескольких закусок или бутылок.

Такой холодильник особенно выручает в поездках на дачу, на пикниках и рыбалке, дороге к пляжу и при длительных переездах. Напитки и еда остаются нужной температуры и не портятся от перегревов. Для родителей это удобный способ везти детское питание и напитки, для автомобилистов — держать под рукой запас воды и перекусы.

Зимой Alan тоже не остаётся без дела. В режиме нагрева он помогает довезти обед, чай или домашнюю еду тёплыми. Получается компактный дорожный холодильник не только для лета, но и для поездок в любое время года.

Итог: удобный холодильник для дороги и дачи

BukaTech Alan выглядит как простой и честный термоэлектрический холодильник для поездок, дачи и коротких выездов. Он лёгкий, тихий, работает от розетки и прикуривателя, умеет охлаждать напитки и поддерживать еду тёплой, а в комплекте уже есть всё нужное для базового использования.

Сильные стороны модели в мобильности и универсальности: два режима работы, питание от 220 В и 12 В, а также встроенные подстаканники. Ждать от него возможностей компрессорного автохолодильника не стоит, но для своего сценария Alan выглядит практичным вариантом без лишних сложностей.

Где купить

Портативный холодильник BukaTech Alan продаётся у официального продавца — компании «БУКА» на маркетплейсах. Цену и наличие удобнее проверить прямо на странице магазина:

Брать стоит у официального продавца: так вы получаете гарантию производителя на 1 год и полную комплектацию с обоими кабелями и плечевым ремнём.

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АО «БУКА», ИНН 7721008908

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