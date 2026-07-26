Дешевле уже не будет: Google повысит цены на новые Pixel 11 и текущие модели

Google подтвердила, что будущие смартфоны серии Pixel 11 поступят в продажу с более высокими ценами. Об этом рассказал вице-президент подразделения Devices and Services Шакил Баркат.

По словам топ-менеджера, компания столкнулась с беспрецедентным ростом стоимости оперативной памяти. Если в 2025 году один гигабайт RAM обходился примерно в 2,8 доллара, то сейчас его цена выросла примерно до 12 долларов. Google заявляет, что долгое время самостоятельно компенсировала рост затрат, однако больше делать это не может.

Повышение цен затронет не только будущие Pixel 11, но и всю линейку устройств Pixel. При этом стоимость будет корректироваться в зависимости от ситуации с поставками компонентов. Компания также не исключает изменения цен на уже продающиеся устройства.

Чтобы частично компенсировать рост стоимости комплектующих, Google намерена активнее оптимизировать Android и фирменные приложения. В компании заявили, что работают над снижением требований к объёму оперативной памяти без ухудшения пользовательского опыта.

По данным предыдущих утечек, базовые Pixel 11 и Pixel 11 Pro могут подорожать примерно на 100 долларов, но одновременно получат увеличенный объём встроенной памяти — с 128 до 256 ГБ. При этом Pixel 11 Pro, по слухам, может лишиться части оперативной памяти, сократив её объём с 16 до 12 ГБ. Официально характеристики и цены Google раскроет 12 августа на презентации Made by Google.

Ранее цены на часть своей продукции уже повысила Apple, сославшись на увеличение затрат на производство и комплектующие.