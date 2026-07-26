Дешевле уже не будет: Google повысит цены на новые Pixel 11 и текущие модели
Новости

Дешевле уже не будет: Google повысит цены на новые Pixel 11 и текущие модели

Кризис памяти добрался до Google.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:20
Дешевле уже не будет: Google повысит цены на новые Pixel 11 и текущие модели

Google подтвердила, что будущие смартфоны серии Pixel 11 поступят в продажу с более высокими ценами. Об этом рассказал вице-президент подразделения Devices and Services Шакил Баркат.

По словам топ-менеджера, компания столкнулась с беспрецедентным ростом стоимости оперативной памяти. Если в 2025 году один гигабайт RAM обходился примерно в 2,8 доллара, то сейчас его цена выросла примерно до 12 долларов. Google заявляет, что долгое время самостоятельно компенсировала рост затрат, однако больше делать это не может.

Повышение цен затронет не только будущие Pixel 11, но и всю линейку устройств Pixel. При этом стоимость будет корректироваться в зависимости от ситуации с поставками компонентов. Компания также не исключает изменения цен на уже продающиеся устройства.

Чтобы частично компенсировать рост стоимости комплектующих, Google намерена активнее оптимизировать Android и фирменные приложения. В компании заявили, что работают над снижением требований к объёму оперативной памяти без ухудшения пользовательского опыта.

По данным предыдущих утечек, базовые Pixel 11 и Pixel 11 Pro могут подорожать примерно на 100 долларов, но одновременно получат увеличенный объём встроенной памяти — с 128 до 256 ГБ. При этом Pixel 11 Pro, по слухам, может лишиться части оперативной памяти, сократив её объём с 16 до 12 ГБ. Официально характеристики и цены Google раскроет 12 августа на презентации Made by Google.

Ранее цены на часть своей продукции уже повысила Apple, сославшись на увеличение затрат на производство и комплектующие.

Обсудить

Главное по теме

Новости Смартфоны Pixel смогут выполнять больше ИИ-задач прямо на устройстве

Google представила облегчённую модель Gemma 4 E2B for TPU, оптимизированную для процессоров Tensor в смартфонах Pixel.
Новости В сеть утекли цены на всю линейку Google Pixel 11 Новости Смартфоны Pixel начали получать июльский патч безопасности

Похожие материалы

Xiaomi Обновлений больше не будет: Xiaomi лишила поддержки флагманы Xiaomi 12 и планшеты Pad 6

Компания обновила список устройств, жизненный цикл которых завершён.

 Apple Не спешите менять смартфон: в сентябре технологические гиганты покажут ключевые новинки

Сразу несколько крупных производителей готовят новые флагманы и складные устройства.

 Nothing Nothing сократит штат на 40% и закроет подразделения в Европе и Японии

Причиной называют слабые продажи новых моделей и подорожание памяти.

 Honor HONOR анонсировала переход на Agentic OS и сменила фирменный стиль

Обновили логотип, фирменный стиль и позиционирование.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Lenovo представила игровую мышь Legion Y7MG с сенсором PAW3950 и частотой опроса 8000 Гц SpaceX впервые вывела на орбиту настоящие спутники Starlink на Starship «Не пускает в аккаунт и молчит»: ChatGPT столкнулся с новым масштабным сбоем Идеальна для кибербезопасности и ежедневных задач: Anthropic представила Claude Opus 5 Прощай, «чёлка»: флагманский MacBook Pro получит Dynamic Island и ультратонкий корпус Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 S: планшет для работы вдолгую

    Обзоры

  3. Обзор телевизора Tuvio TM65UFGCH52 с Mini-LED и частотой 144 Гц

    Обзоры

  4. Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзоры

  5. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  6. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры
Смотреть все обзоры