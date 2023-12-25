Обзор Dreame H11 Core: стандарт комфортной уборки

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Пылесосы играют ключевую роль в поддержании чистоты и здорового микроклимата в доме. Особой популярностью пользуются беспроводные пылесосы для влажной и сухой уборки. Отсутствие проводов значительно упрощает процесс уборки, предоставляя свободу перемещения, что важно для больших помещений и многоуровневых домов, а комбинация возможностей в одном устройстве позволяет эффективно справляться с различными видами загрязнений.

Одним из современных и многофункциональных пылесосов, способных обеспечить эффективную уборку, является Dreame H11 Core. Но чем он отличается от других? Рассмотрим подробнее.

Характеристики Dreame H11 Core

Модель: Dreame H11 Core

Мощность всасывания: 6000 Па

Резервуар для чистой воды: 900 мл

Резервуар для отходов: 500 мл

Уровень шума: 76 дБ

Тип уборки: сухая/влажная

Скорость вращения: до 540 об/мин

Номинальная мощность: 170 Вт

Батарея: 2500 мАч, 22 минуты автономной работы

Время зарядки: 270 минут

Режимы работы: стандартный, турбо-режим

Габариты (ВхШхГ): 110х29х21.8 см, 4,65 кг

Цена на момент обзора: 19 999 ₽

Комплект поставки

Dreame H11 Core поставляется в стильной черной коробке. При открытии сразу встречает инструкция по использованию, которую, в отличие от бумажной версии, сложно проигнорировать.

В комплекте находится зарядная станция, ручка, сетевой кабель, гарантийный талон и мини-щётка для очистки пылесоса.

Эстетика в дизайне

Корпус вертикального пылесоса Dreame H11 Core выполнен из серого матового пластика и включает в себя ручку с механическими кнопками, дисплей LED, бак с чистой водой, бак с отработанной водой и роликовую щетку.

Все компоненты выполнены качественно и соединяются защелками, поэтому разобрать устройство можно легко и быстро.

Управление пылесосом осуществляется тремя кнопками на ручке: кнопка включения/выключения, переключатель режимов и кнопка самоочистки. Вся основная информация размещена на ярком LED-дисплее. В частности, он информирует пользователя о режиме, в котором работает пылесос (стандартный режим – ECO, турбо-режим – MAX), уровне заряда и статусе (ошибках).

Чуть ниже дисплея с задней стороны пылесоса расположена кнопка голосовых напоминаний, с помощью которой можно активировать эту функцию, отрегулировать громкость или переключить язык 3-секундным удержанием. Кстати, русский язык присутствует.

Что касается баков, то сверху расположена емкость с чистой водой на 900 мл, которая извлекается нажатием кнопки. Под ним расположился бак с отработанной водой на 500 мл с фильтром, отсоединяющийся аналогичным способом.

Последняя, но, вероятно, важнейшая часть пылесоса – основная насадка. 25-сантиметровая щетка оснащена малыми и вспомогательными колесами и вращается со скоростью 540 оборотов в минуту.

Как Dreame H11 Core в деле?

Первое, что бросается в глаза в ходе эксплуатации Dreame H11 Core, это его легкость. Несмотря на то, что вес устройства 4,65 кг, а при влажной уборке к ним добавляется еще 900 мл воды, им очень легко управлять за счет уже упомянутых 540 оборотов в минуту, которые буквально сами «тянут» пылесос вперед.

При включении пылесос по умолчанию переходит в стандартный режим, который в зависимости от потребностей можно переключить на турбо-режим. Например, максимальная мощность пригодится при очистке ковров, застарелых пятен или крупного мусора.

Что касается типов поверхностей, то Dreame H11 Core эффективно убирает пыль, включая крупные частицы, и разлитые жидкости с паркета, линолеума, плитки и даже ковров с невысоким ворсом. На все это с головой хватает мощности всасывания в 6000 Па. При этом гибкий поворотный механизм роликовой щетки позволяет без проблем очищать труднодоступные места, в том числе углы.

Если загрязнения более серьезные, то для их удаления лучше воспользоваться турбо-режимом и добавить 10 мл непенящейся моющей жидкости в резервуар с чистой водой. При этом устройство не рекомендуется опрокидывать назад на более чем 140 градусов, так как использованная вода может попасть на двигатель. Особенности конструкции подобных пылесосов вовсе не предусматривает его опускание, чтобы прибраться под кроватью или диваном.

Интересной особенностью пылесоса является его реакция на положение, в частности, если во время уборки он перейдет в вертикальное положение, то автоматически будет приостановлена текущая задача. Пылесос не тихий, его уровень шума примерно 76 дБ, что примерно соответствует показателям аналогичных устройств.

Вместимости верхнего контейнера с чистой водой хватает примерно на одну уборку помещения порядка 80 квадратных метров и самоочистку. После уборки необходимо вылить содержимое нижнего контейнера, извлечь фильтр из его крышки, ополоснуть бак и крышку чистой водой, а также при необходимости очистить их с помощью специальной щетки, которая также имеется в комплекте. Сам фильтр также можно мыть под водой, производитель рекомендует менять его примерно каждые 3-6 месяцев.

Валик роликовой щетки, срок годности которого также составляет 3-6 месяцев, легко отсоединяется и не требует чего-то особенного в обслуживании, необходимо просто ополоснуть его под водой от налипшего мусора. С помощью воды чистится и крышка щетки, а для очистки трубки, связывающей резервуар с использованной водой и щетку, и всасывающего устройства достаточно обычной салфетки.

Важной функцией также является самоочистка. Поставив пылесос на базу на ручке устройства можно нажать соответствующую кнопку, после чего начнется процесс очистки, однако, ее также не получится активировать, когда уровень заряда составляет менее 20%.

Автономность пылесоса точно такая, как заявляет производитель – 22 минуты в стандартном режиме и порядка 15 минут в турбо-режиме. Последний не получится активировать, если уровень заряда батареи менее 30%. Чтобы полностью зарядить устройство понадобится 4,5 часа (270 минут). В целом, этого достаточно, чтобы один раз убрать большую квартиру или дважды убраться в маленькой.

Зарядка Dreame H11 Core осуществляется на специальной базе, где пылесос стоит в вертикальном положении. Она подключается к сети полутораметровым блоком питания. Конструкция не занимает много места и достаточно гармонично смотрится в любом интерьере.

Итого

Беспроводной пылесос Dreame H11 Core представляет собой современное устройство для уборки, сочетающее множество преимуществ, среди которых способность к как сухой, так и влажной уборки, мощность всасывания, наличие емких баков и простое интуитивно понятное управление механическим кнопками и информативный LED-дисплей.

Пылесос легко адаптируется к различным типам поверхностей, эффективно справляясь с уборкой любых твердых поверхностей и даже ковров с невысоким ворсом. В целом, Dreame H11 Core является отличным выбором для тех, кто ищет многофункционального, эффективного и при этом стильного помощника в уборке.

Беспроводной пылесос Dreame H11 Core Качественная сборка

Сухая и влажная уборка

Функция самоочистки

LED-дисплей

Мощный Купить Dreame H11 Core

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