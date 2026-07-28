Ozon переименует бейдж «Оригинал» на товарах с 31 июля
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Ozon переименует бейдж «Оригинал» на товарах с 31 июля

Отметка под карточками товаров будет называться «Бренд проверен».
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Редакция The GEEK сегодня в 00:03
Ozon переименует бейдж «Оригинал» на товарах с 31 июля

Ozon объявил о переименовании бейджа «Оригинал» в «Бренд проверен». Новое название начнёт использоваться с 31 июля.

Маркетплейс утверждает, что механика работы инструмента останется прежней. Небольшим брендам для получения отметки потребуется предоставить документы, подтверждающие право на использование названия. Продавцам продукции крупных брендов понадобятся документы от правообладателя либо обеспечительный платёж, размер которого определяется индивидуально.

Переименование последовало после предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Ведомство посчитало, что слово «Оригинал» может создавать у покупателей впечатление, будто конкретный товар прошёл проверку подлинности. При этом сама отметка не гарантировала достоверность всех сведений о продукции.

Формулировка «Бренд проверен» точнее описывает назначение бейджа: площадка проверяет документы продавца и его связь с брендом, но не обещает отдельную экспертизу подлинности каждого экземпляра товара.

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