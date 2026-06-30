Алису AI теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android

Яндекс добавил возможность выбрать Алису AI ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах. После настройки её можно вызывать поверх любого приложения жестом или удержанием кнопки навигации.

В таком режиме не нужно отдельно открывать приложение Алисы AI или переключаться между окнами. Пользователь может сразу задать вопрос голосом или текстом.

Алиса AI в роли системного ассистента отвечает на запросы, ищет информацию в интернете, переводит текст, анализирует фотографии и генерирует изображения. Также она может управлять Яндекс Музыкой и устройствами умного дома, показывать погоду, ставить таймеры и будильники, звонить контактам или в экстренные службы.

Ассистента можно использовать и с камерой. Например, навести смартфон на растение, инструкцию, состав продукта, иностранное меню или схему, чтобы Алиса AI распознала объект, перевела текст или объяснила изображение.

Выбрать Алису AI ассистентом по умолчанию можно при запуске приложения, в его настройках или через системные настройки Android. Для этого нужно открыть раздел «Приложения», затем «Приложения по умолчанию», «Цифровой помощник» и выбрать Алису AI.