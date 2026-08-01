Ответ Samsung и Apple: Motorola разработала премиальные смарт-часы Watch Ultra
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Ответ Samsung и Apple: Motorola разработала премиальные смарт-часы Watch Ultra

В сети появились первые изображения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:01
Ответ Samsung и Apple: Motorola разработала премиальные смарт-часы Watch Ultra

В сети появились первые рендеры Motorola Watch Ultra — первых премиальных смарт-часов компании с приставкой Ultra. Если утечка подтвердится, новинка станет прямым конкурентом Samsung Galaxy Watch Ultra и Apple Watch Ultra.

Судя по опубликованным изображениям, часы получат круглый дисплей, корпус диаметром 46 мм из нержавеющей стали, вращающуюся цифровую коронку с логотипом Motorola и дополнительную физическую кнопку.

Надписи на задней крышке раскрывают и часть характеристик. Motorola Watch Ultra будут защищены от воды и пыли по стандарту IP68, выдержат погружение на глубину до 50 метров, а также получат встроенные модули GPS и LTE.

На рендерах часы показаны с ремешком, напоминающим кожаный, с красной декоративной строчкой. Вероятно, в продаже появятся и другие варианты.

Motorola пока не анонсировала Watch Ultra официально, поэтому сроки выхода, стоимость и список рынков остаются неизвестными.

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