В Android 17 появится защита от банковских мошенников и шпионского ПО

В Android 17 появится новая система защиты от мошеннических звонков. Google добавит механизм, который сможет распознавать поддельные вызовы якобы от банков и автоматически завершать такие звонки.

Функция будет работать вместе с банковскими приложениями. Если Android получит звонок, замаскированный под банк, система сверит информацию с официальным приложением банка. Если приложение подтвердит, что банк в этот момент не связывается с клиентом, вызов автоматически завершится.

Также банки смогут помечать некоторые номера как предназначенные только для входящих звонков. Если злоумышленники попытаются использовать их для обзвона, Android тоже сбросит вызов.

Первыми поддержку функции получат Revolut, Itaú Unibanco и Nubank. Позже Google планирует распространить систему и на устройства с Android 11 и новее.

Одновременно Google усиливает защиту от Android-банкеров и шпионского ПО. Live Threat Detection теперь сможет находить приложения, которые скрывают иконки, подменяют интерфейсы, злоупотребляют переадресацией SMS или пытаются перехватывать OTP-коды.

В Android 17 также усложнят перебор PIN-кодов, добавят проверку APK-файлов перед установкой и временно скроют SMS-коды подтверждения от большинства приложений.

Дополнительно Google расширяет режим Advanced Protection для пользователей из группы риска: журналистов, активистов и людей, опасающихся целевых атак.

Отдельно компания представила функцию Intrusion Logging для Android 16 и новее. Она создавалась совместно с Amnesty International и «Репортёрами без границ». Система сможет сохранять зашифрованные форензик-логи: сетевую активность, установку APK, изменения сертификатов и другие системные события для расследования атак шпионского ПО.

По словам Google, логи будут храниться на серверах компании до 12 месяцев в зашифрованном виде, а доступ к ним получит только владелец устройства.