Apple ограничит бесплатный ИИ: продвинутые функции сделают частью платного тарифа

Во время общения с инвесторами после публикации квартального отчёта генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания рассматривает монетизацию своих ИИ-сервисов через существующую экосистему подписок.

По словам Кука, пользователи, которым потребуется более активное использование Apple Intelligence и нового поколения Siri, смогут перейти на расширенный тариф iCloud+ и получить доступ ко всему набору ИИ-функций.

Ранее Apple уже предупреждала, что часть возможностей Apple Intelligence будет иметь ежедневные ограничения. Это касается наиболее ресурсоёмких функций, таких как генерация изображений и других задач, которые обрабатываются на серверных моделях компании. Базовые лимиты будут доступны всем совместимым устройствам, тогда как расширенный доступ станет частью платной подписки.

Ожидается, что серьёзное обновление Siri дебютирует вместе с iOS 27. Голосовой помощник научится понимать происходящее на экране, выполнять действия сразу в нескольких приложениях и получит отдельный интерфейс Siri AI, напоминающий ChatGPT.

Таким образом Apple постепенно переходит к модели, которую уже используют OpenAI, Google и Anthropic: базовые возможности искусственного интеллекта останутся бесплатными, а за более высокие лимиты и расширенный функционал пользователям предложат платить.

Во втором квартале 2026 года сервисное подразделение Apple, куда входят iCloud+, Apple TV+ и Apple One, принесло компании рекордные 30,74 млрд долларов выручки. Новые ИИ-возможности могут стать ещё одним драйвером роста этого направления.