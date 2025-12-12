Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось

Apple начала распространять обновления iOS 26.2 и iPadOS 26.2. Апдейт получился небольшим, но с несколькими заметными улучшениями, в том числе в интерфейсе и системных приложениях.

Главное визуальное нововведение связано с эффектом Liquid Glass. На экране блокировки появилась ручная настройка прозрачности часов. Прозрачность можно менять с помощью отдельного ползунка, подстраивая внешний вид под обои.

Что ещё нового в iOS 26.2

AirDrop

Для передачи файлов незнакомым пользователям добавили коды подтверждения. Передача стала безопаснее и более контролируемой.

Apple Music

Тексты песен, которые сохранены офлайн, теперь отображаются без подключения к интернету.

Подкасты

Искусственный интеллект научился автоматически разбивать выпуски на главы, упрощая навигацию по длинным эпизодам.

Напоминания

Для срочных задач появились полноценные будильники. Они срабатывают даже при включённых режимах фокусировки.

Рулетка

В приложении обновили дизайн уровня, сделав его более наглядным.

Одновременно с iOS и iPadOS компания выпустила visionOS 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2 и macOS 26.2.