Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось

Apple начала распространять обновления iOS 26.2 и iPadOS 26.2. Апдейт получился небольшим, но с несколькими заметными улучшениями, в том числе в интерфейсе и системных приложениях.
Главное визуальное нововведение связано с эффектом Liquid Glass. На экране блокировки появилась ручная настройка прозрачности часов. Прозрачность можно менять с помощью отдельного ползунка, подстраивая внешний вид под обои.
Что ещё нового в iOS 26.2
AirDrop
Для передачи файлов незнакомым пользователям добавили коды подтверждения. Передача стала безопаснее и более контролируемой.
Apple Music
Тексты песен, которые сохранены офлайн, теперь отображаются без подключения к интернету.
Подкасты
Искусственный интеллект научился автоматически разбивать выпуски на главы, упрощая навигацию по длинным эпизодам.
Напоминания
Для срочных задач появились полноценные будильники. Они срабатывают даже при включённых режимах фокусировки.
Рулетка
В приложении обновили дизайн уровня, сделав его более наглядным.
Одновременно с iOS и iPadOS компания выпустила visionOS 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2 и macOS 26.2.
