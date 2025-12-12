Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось

Без эффекта Liquid Glass не обошлось.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:19

Apple начала распространять обновления iOS 26.2 и iPadOS 26.2. Апдейт получился небольшим, но с несколькими заметными улучшениями, в том числе в интерфейсе и системных приложениях.

Главное визуальное нововведение связано с эффектом Liquid Glass. На экране блокировки появилась ручная настройка прозрачности часов. Прозрачность можно менять с помощью отдельного ползунка, подстраивая внешний вид под обои.

Что ещё нового в iOS 26.2

AirDrop
Для передачи файлов незнакомым пользователям добавили коды подтверждения. Передача стала безопаснее и более контролируемой.

Apple Music
Тексты песен, которые сохранены офлайн, теперь отображаются без подключения к интернету.

Подкасты
Искусственный интеллект научился автоматически разбивать выпуски на главы, упрощая навигацию по длинным эпизодам.

Напоминания
Для срочных задач появились полноценные будильники. Они срабатывают даже при включённых режимах фокусировки.

Рулетка
В приложении обновили дизайн уровня, сделав его более наглядным.

Одновременно с iOS и iPadOS компания выпустила visionOS 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2 и macOS 26.2.

id·216195·20251212_2319
Новый iPad 12-го поколения может перейти на процессор A19
Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году
Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе
iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель
The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Индия обязала встраивать гос-приложение в смартфоны
Приложение Тинькофф (Т-Банка) вернулось в App Store под новым названием
Крупные бренды отложили выпуск ультратонких смартфонов из-за iPhone Air
Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
Phone 17e может стать самым доступным новым iPhone весной 2026 года
Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику
Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Воры в Лондоне считают Android «не добычей». Забирают только iPhone
Apple выпустила iOS 26.2 Beta 3 для разработчиков
Apple ломает традицию: iPhone больше не будет выходить раз в год
Apple перестала подписывать iOS 26.0.1 — откатиться больше нельзя
Apple выпустила публичную iOS 26.2 Beta 1

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры