Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

На два месяца iQOO 15R стал моим основным смартфоном — и за всё это время я ни разу не подумал о розетке раньше, чем сам этого захотел. Для современного телефона это уже почти аномалия, и она хорошо объясняет, что вообще такое iQOO 15R.

Большинство брендов сегодня пытается продать модель как «лучшую во всём» и в итоге получается устройство, ровно посредственное во всём. iQOO пошли другим путём: не стали гнаться за идеальным смартфоном за разумные деньги, а вложились в несколько базовых вещей.

Далее расскажу и про сильные стороны, и про то, где iQOO сэкономили. К концу обзора станет понятно, для кого этот компромисс честный, а кому стоит смотреть в другую сторону.

Характеристики iQOO 15R

Модель: iQOO 15R (I2508)

Габариты: 157.6×74.4×7.9 мм, 202 г

Дисплей: 6.59 дюйма, AMOLED, 2750×1260 пикселей, 459 ppi, 144 Гц, пиковая яркость 5000 нит, 1,07 млрд цветов

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X Ultra (есть версия на 8 ГБ)

Память: 512 ГБ UFS 4.1 (есть версия на 256 ГБ)

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.88, AF, OIS широкоугольная – 8 Мп, f/2.2, AF фронтальная – 32 Мп, f/2.2

Батарея: 7600 мАч, Si-C, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка

Безопасность: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68/69

ОС: OriginOS 6.0 (Android 16)

Связь: Wi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 6.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, 2×nano-SIM, NFC, USB Type-C

Цена на момент обзора: 45 000 ₽

В коробке есть всё для быстрого старта

Комплект у iQOO 15R щедрый: помимо документации и скрепки, в коробке есть зарядный кабель, блок питания мощностью 100 Вт и силиконовый чехол. Это не самый дешёвый вариант, он плотный и его вполне достаточно на первое время, но спустя несколько недель регулярного использования чехол пожелтел и потерял изначальный вид.

С завода на экран наклеена защитная плёнка, и её олеофобное покрытие откровенно слабое — отпечатки собираются моментально, аккуратной плёнка не выглядит уже к вечеру первого дня. В моём случае это стало поводом снять её и заменить на более качественное решение, чего и вам советую.

Смартфон не громоздкий, но монолитный

iQOO 15R позиционируется брендом как компактный смартфон, но с диагональю 6,59 дюйма назвать его таковым сложно. Он всё же заметно больше, чем базовый iPhone 17.

При этом в реальном использовании габариты не создают проблем. Смартфоном комфортно пользоваться одной рукой, а вес в 202 грамма ощущается уместно – он не кажется избыточным и добавляет устройству ощущение «плотности» и качества.

Спинка выполнена из стекла. В чёрной версии она активно собирает отпечатки пальцев – приходится регулярно протирать её, иначе смартфон быстро теряет аккуратный вид. В России также доступен вариант с голубой спинкой и переливающимся узором, он выглядит заметно интереснее и практичнее.

Боковые рамки алюминиевые, окрашены в цвет корпуса — приятная деталь, потому что в этом сегменте до сих пор попадаются устройства с пластиковыми гранями. Рамки закруглены и не впиваются в ладонь, что особенно ценишь в долгих игровых сессиях.

Блок камер расположен на спинке и выполнен в округлой форме. Визуально он напоминает «ВАЛЛ-И» – выглядит необычно, но при этом не воспринимается чужеродно.

На правой грани расположены кнопки регулировки громкости и питания. Дополнительной программируемой клавиши у iQoo 15R нет – для кого-то это может стать минусом.

Зато смартфон получил защиту по стандартам IP68 и IP69. За его сохранность при контакте с пресной водой можно не переживать, но злоупотреблять этим не стоит – намеренно «топить» устройство всё же не рекомендуется.

Экран без компромиссов, звук без амбиций

У iQOO 15R плоский дисплей с диагональю 6.59 дюйма, и к его качеству у меня нет никаких вопросов. Высокое разрешение и плотность пикселей 459 ppi обеспечивают чёткую и детализированную картинку без намёка на рыхлость, а в повседневной работе к качеству и цветопередаче изображения не возникает никаких вопросов.

По яркости экран также не подводит. Даже в солнечный день пользоваться смартфоном комфортно: текст остаётся читаемым, а запас яркости ощущается достаточным без необходимости постоянно выкручивать её на максимум. При этом, и в темноте дисплей проявляет себя более чем достойно – минимальная яркость в 1 нит позволяет спокойно пользоваться смартфоном в темноте, не испытывая дискомфорта от слишком яркой подсветки. Для меня это крайне важно, т.к телефон во время сна всегда находится на прикроватной тумбе и я периодически проверяю его на наличие новых уведомлений.

Люди, чувствительные к ШИМ – тоже будут довольны. Здесь используется высокочастотная модуляция с частотой 4320 Гц, благодаря чему глаз перестаёт воспринимать мерцание. Отдельного упоминания заслуживает и частота дискретизации касания – до 3200 Гц. На практике это даёт быстрый отклик в играх, где максимально важна скорость срабатывания.

С частотой обновления ситуация типичная для современных устройств. Максимальная поддерживаемая частота – 144 Гц, но доступна она не во всех сценариях. В большинстве приложений пользователь получит максимум 120 Гц, а повышенная герцовка раскроется лишь в поддерживаемых играх и приложениях.

Дополняют картину функции защиты зрения. Смартфон умеет снижать уровень синего света и адаптировать цветовую температуру под условия освещения, а режим сна делает изображение теплее в вечернее время, чтобы меньше влиять на циркадные ритмы.

Always-On Display реализован полноценно: его можно кастомизировать, и он не отключается спустя несколько секунд после активации.

Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он работает быстро и точно, без ошибок распознавания, расположен удобно, не слишком низко.

Не могу не отметить то, что в iQOO 15R реализована полноценная стереосистема. По детализации она уступает флагманским решениям, но в большинстве сценариев – просмотр видео, игры, соцсети – её более чем достаточно. Для прослушивания музыки, как обычно, лучше использовать наушники или колонку.

Автономность – главный козырь iQOO 15R

iQOO 15R получил аккумулятор ёмкостью 7600 мА·ч — и на практике это один из самых сильных аспектов устройства. В моём использовании смартфон спокойно выдерживает 1.5-2 дня работы без каких-либо ограничений – с включённым Always-On Display и без режимов энергосбережения.

Покажу на конкретном примере. В недавней рабочей поездке я зарядил смартфон около 10 утра и весь день активно снимал на него фото и гонял навигатор. Ночь между двумя рабочими днями провёл в поезде — час листал соцсети перед сном. На следующий день телефон снова отработал полноценную смену, и к восьми вечера на нём оставалось ещё 20%. Полтора дня активной нагрузки на одном заряде — и о батарее за всё это время я не вспомнил ни разу. Это именно тот сценарий, ради которого автономность вообще имеет значение.

Поддерживается быстрая проводная зарядка на 100 Вт, и нужный блок питания уже лежит в коробке — докупать ничего не придётся. При активном режиме зарядки полное пополнение занимает меньше часа, что для аккумулятора такой ёмкости отличный результат.

Важный нюанс: чтобы получить заявленные 100 Вт, после подключения кабеля режим ускоренной зарядки нужно включить вручную. Сам по себе он не активируется — если про это не знать, телефон будет заряжаться заметно дольше, и вы так и не увидите ту скорость, за которую платили. Один раз разобраться — и дальше это входит в привычку.

Также есть поддержка реверсивной зарядки мощностью 7.5 Вт – этого достаточно, чтобы подзарядить от смартфона наушники. А вот поддержки беспроводной зарядки, к сожалению, нет.

Из приятного — поддержка обходной зарядки: во время игры питание идёт напрямую, минуя аккумулятор, что снижает нагрев и в перспективе бережёт ресурс батареи.

Производительность в реальных сценариях использования

iQOO 15R построен на базе Snapdragon 8 Gen 5, в сочетании с грамотно реализованым охлаждением этого должно быть достаточно для того, чтобы поиграть даже в самые требовательные мобильные проекты.

В синтетических тестах смартфон показывает уверенные результаты. В AnTuTu он набирает около 3 078 000 баллов, а в Geekbench 6 – 2 754 баллов в одноядерном режиме и 8 698 в многоядерном. Графическая подсистема также на уровне: 17 219 баллов в GPU-тесте.

При этом важнее то, как устройство ведёт себя в реальной нагрузке. Полностью троттлинга избежать не удалось, в требовательных проектах, таких как Red Dead Redemption Mobile смартфон перегревается: температура достигает 47°C, что приводит к просадкам до 45 кадров в секунду. Впрочем, это одна из самых требовательных игр на смартфонах, и она остаётся играбельной даже при продолжительных сессиях.

Ниже – результаты тестов в нескольких популярных играх. В большинстве проектов можно рассчитывать на высокие или максимальные настройки графики без серьёзных компромиссов:

Genshin Impact – максимальная графика, стабильные 60 FPS, с возможностью повышения до 144 FPS через интерполяцию за счёт фирменного чипа iQoo Q2

– максимальная графика, стабильные 60 FPS, с возможностью повышения до 144 FPS через интерполяцию за счёт фирменного чипа iQoo Q2 Arena Breakout – максимальная графика, стабильно выше 100 FPS (при лимите 120)

– максимальная графика, стабильно выше 100 FPS (при лимите 120) Rainbow Six Siege Mobile – максимальная графика, стабильные 60 FPS (при лимите 60)

– максимальная графика, стабильные 60 FPS (при лимите 60) Delta Force – ультра-настройки, стабильно свыше 100 FPS (при лимите 120)

– ультра-настройки, стабильно свыше 100 FPS (при лимите 120) Red Dead Redemption Mobile – режим производительности, в среднем 50+ FPS, с просадками не ниже 45 FPS, но нагрев ощутимый, выше 47 °C.

Отдельно стоит отметить то, что производительности хватает не только для мобильных игр. Смартфон без проблем справляется с эмуляцией – от классических консолей вроде PSP, PS2 и Dreamcast до нетребовательных ПК-игр.

Для тех, кто хочет выжать из смартфона максимум, предусмотрен режим Monster – он повышает температурные лимиты и позволяет дольше удерживать высокую частоту кадров, но на практике – он не сильно влияет на производительность. Есть и программные улучшения: интерполяция кадров (до 144 FPS в поддерживаемых играх), программное повышение разрешения изображения и 4D-вибрация, которая добавляет тактильной отдачи и делает игровой процесс более иммерсивным.

В повседневной жизни смартфон стабильно работает плавно – интерфейс не подтормаживает, приложения запускаются быстро, а 12 ГБ оперативной памяти хватает с запасом даже работы в режиме многозадачности.

Камеры – не то, ради чего стоит брать iQOO 15R

iQOO 15R не камерофон, и притворяться им не пытается. Это нормально — фотосистема здесь не объект гордости, а рабочий инструмент: снять чек, документ, кота, кадр для сторис. С этим она справляется, а большего от неё и не ждут.

Основной 50-мегапиксельный модуль — единственный, к кому есть смысл присматриваться всерьёз. При хорошем свете он выдаёт детализированный кадр с цветопередачей, близкой к тому, что видит глаз, а именно без перенасыщенности, которой грешат бюджетники. Двукратный зум обрезкой работает чисто, автофокус делает модуль универсальным. Но стоит появиться движению в кадре и вылезает задвоение силуэта, а конкуренты в этих же деньгах снимают аккуратнее.

Сверхширокий на 8 Мп — модуль «для галочки» в прямом смысле. Днём он даёт приемлемую картинку, в сумерках разваливается на глазах. Брать iQOO 15R ради широкоугольных кадров не стоит.

Фронталка на 32 Мп при дневном свете радует — чёткое, детализированное селфи. В темноте детализация проседает резко.

Оригиналы фото доступны по ссылке (Яндекс Диск).

Что касается съёмки видео — поддержка записи в 4К при 60 кадрах есть лишь на основной и фронтальной камере. Если же важно использовать для видео и сверширокоугольный модуль — придётся ограничиться съёмкой в 1080p при 30 кадрах в секунду. Лишь в этом режиме доступно переключение между модулями на лету.

Вывод по камерам простой: если в телефоне для вас максимально важна камера, проходите мимо. Если камера — это «иногда сфоткать и забыть», iQOO 15R вас не подведёт.

Итог. Кому стоит покупать iQOO 15R?

iQOO 15R не пытается понравиться всем сразу. Вместо размазанного «всего понемногу» компания вложилась в четыре вещи: автономность, производительность, экран и материалы корпуса. И каждую из них довела до уровня, на котором о ней просто перестаёшь думать.

Платой за фокус стали камеры — средние без оговорок. Это осознанный компромисс, и от того, насколько он для вас критичен, зависит вся покупка.

Брать стоит, если вы:

играете на телефоне и хотите стабильный FPS без троттлинга в первый же час;

устали заряжаться каждый вечер и хотите забыть про пауэрбанк;

цените тактильные ощущения и не готовы к пластиковым граням за эти деньги.

Смотреть в другую сторону, если вы:

снимаете на телефон для серьезного блога, сторис, контента;

хотите беспроводную зарядку (её здесь нет);

ищете компактный смартфон (6,59 дюйма таковым не назвать).

За 45 000 рублей iQOO 15R — это честная сделка для конкретного покупателя: того, кто знает, что ему нужен автономный игровой инструмент, а не универсал-середнячок. Если это про вас — один из лучших вариантов в сегменте. Если нет, то есть смысл доплатить за камеры.