Смартфоны Pixel начали получать июльский патч безопасности
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Смартфоны Pixel начали получать июльский патч безопасности

Pixel 6 и новее получили июльское обновление Android.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:10
Смартфоны Pixel начали получать июльский патч безопасности

Google начала распространять июльское обновление для смартфонов Pixel. Это первый ежемесячный апдейт после выхода стабильной версии Android 17.

Обновление доступно для всех смартфонов Pixel 6 и новее, а также Pixel Tablet и складных моделей Pixel Fold. Распространение проходит поэтапно, поэтому уведомление о загрузке может прийти не сразу.

В отличие от июньского обновления, которое принесло Android 17 и пакет новых функций Pixel Drop, июльский релиз получился небольшим. Он включает исправления ошибок, улучшения стабильности системы и свежий патч безопасности.

Google пока раскрыла лишь несколько изменений. Среди них:

  • исправления ошибок в работе системы;
  • повышение общей стабильности;
  • июльский патч безопасности Android.

Для пользователей, которые не хотят ждать автоматической рассылки, Google уже опубликовала OTA-образы обновления для ручной установки.

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