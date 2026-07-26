Apple планирует выпустить первый водозащищённый iPad mini до конца 2026 года
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Apple планирует выпустить первый водозащищённый iPad mini до конца 2026 года

Первым планшетом Apple с официальной защитой от воды может стать новый iPad mini.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:56
Apple планирует выпустить первый водозащищённый iPad mini до конца 2026 года

Apple готовит первый iPad с официальной защитой от воды. По данным инсайдеров, такой особенностью обзаведётся следующее поколение iPad mini, презентация которого ожидается до конца октября.

Для защиты корпуса компания якобы разработала новую акустическую систему без привычных отверстий для динамиков. Вместо этого звук будет передаваться через вибрации элементов корпуса, что позволит уменьшить количество мест, через которые внутрь устройства могут попасть вода и пыль.

Какой именно класс защиты получит планшет, пока неизвестно. Сейчас ни один iPad не имеет официального рейтинга водозащиты, а Apple не рекомендует использовать существующие модели рядом с водой.

Помимо защиты от воды, новому iPad mini приписывают OLED-дисплей, процессор A20 Pro и обновлённый корпус. Если информация подтвердится, это станет одним из самых заметных обновлений компактного планшета Apple за последние годы.

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